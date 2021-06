Derek Chauvin es condenado a 22.5 años de prisión por el asesinato de George Floyd

La tarde de este viernes 25 de junio, se dictó sentencia contra Derek Chauvin, el ex policía que asesinó al afroamericano George Floyd. El acusado pasará 22 años y medio en prisión, luego de haber sido encontrado culpable; cabe recordar que en abril pasado Chauvin fue condenado por homicidio no intencional en la comisión de delito grave, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio accidental.

Para este caso, los fiscales pedían una sentencia de 30 años; en tanto, el abogado defensor de Chauvin pidió libertad condicional y tiempo cumplido.

Ante la sentencia dictada, la familia de Floyd, a través de su hermana Bridgett Floyd, expresó su beneplácito por lo sucedido.

22 años y medio, de una petición de 30 años

La fiscalía de distrito en este caso, había pedido una sentencia de 30 años para Derek Chauvin. En su momento, el ex policía enfrentaba hasta 40 años de prisión por homicidio no intencional en la comisión de delito grave, 25 años por homicidio no intencional con desprecio por la vida y hasta 10 años por homicidio accidental.

Familia se muestra en paz con la sentencia

A través de un comunicado emitido por la hermana de George Floyd, Bridgett Floyd, ésta confesó que consideraban que la brutalidad policial por fin era tomada en serio por la justicia.

Fundadora de la George Floyd Memorial Foundation, precisó que "La sentencia dictada hoy al agente de policía de Minneapolis que mató a mi hermano George Floyd muestra que los asuntos de brutalidad policial finalmente se están tomando en serio. Sin embargo, tenemos un largo camino por recorrer y muchos cambios que hacer antes de que las personas de raza negra y morena finalmente sientan que están siendo tratadas de manera justa y humana por las fuerzas del orden público en este país".

Para rematar, acotó que a partir de ahora, la fundación en memoria de su hermano generará apoyos para garantizar la Ley Justicia en la policía, y que el caso de su hermano sea un ejemplo que aporte esperanza y cambio para Estados Unidos.

MAAZ