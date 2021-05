Día del Trabajo: ¿Por qué Estados Unidos NO conmemora esta fecha el 1 de mayo?

Este sábado inicia en el calendario el quinto mes del año, además de significar que ya casi comenzamos el segundo semestre del 2021, en decenas de países de todo el mundo celebra el Día del Trabajo o Día Internacional del Trabajador, también conocido como Primero de Mayo. Sin embargo NO se CONMEMORA en la nación donde se originó el día festivo: Estados Unidos. ¿Por qué?

¿A causa de la Guerra Fría? ¿Kennedy? La realidad, es que aunque el día es made in the USA, muchos estadounidenses no tienen la menor idea de lo que significa el 1 de mayo en la historia de su país.

El origen del Día del Trabajo es estadounidense

El Día del Trabajo es una conmemoración del motín de Haymarket de 1886 en Chicago, donde los trabajadores organizaron una huelga masiva como parte de un esfuerzo por luchar por una jornada laboral de ocho horas. Un derecho que legalmente tenían, pero no fue implementada por sus empleadores que los obligaron a trabajar más tiempo.

La huelga tomó un giro violento cuando una bomba explotó en medio de una manifestación y mató al menos a ocho personas.

El motín de Haymarket y sus secuelas provocaron una indignación mundial entre los trabajadores y sus aliados. Comenzaron el Primero de Mayo en recuerdo de los mártires de Haymarket y sus aspiraciones para las masas trabajadoras.

Actualmente unas 80 naciones de todo el mundo celebran el Día del Trabajo o el Día Internacional de los Trabajadores cada 1 de mayo, donde los trabajadores suelen tener el día libre mientras algunos organizan manifestaciones masivas para conmemorar la lucha de los trabajadores por salarios justos y una jornada laboral de ocho horas.

¿Cuándo se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos?

Estados Unidos preocupado por la amenaza política de manifestantes anarquistas y socialistas, proclamó el primer lunes de septiembre como el Día del Trabajo en 1894. Aunque los radicales ocasionalmente intentaron revivir el Primero de Mayo, la mayoría de los estadounidenses los sindicatos, como los de la Federación Estadounidense del Trabajo, no lo hicieron.

No solo el Día de los Trabajadores no se celebra en los Estados Unidos. En 1955, en el apogeo de la Guerra Fría, el Congreso aprobó un proyecto de ley que pedía al presidente Dwight Eisenhower que proclamara el 1 de mayo como el "Día de la Lealtad ". (Tres años después, proclamó el " Día de la Ley "). Las proclamas, que la Casa Blanca continúa hasta el día de hoy, se originaron como golpes a la Unión Soviética y sus llamativas marchas militares del Primero de Mayo.

ar