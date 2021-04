¿Vas a ENMICAR tu comprobante de VACUNA vs Covid-19? NO lo hagas, te puede meter en problemas

Enmicar documentos es una vieja costumbre que muchos tenemos: para que no se rompan, para que sea más sencillo el transporte o para evitar perderlos. Cualquiera que sea la razón, tal vez no sea muy buena idea realizar esta acción con la tarjeta de vacunación vs Covid-19 en Estados Unidos.

O al menos se deben contemplar varios factores antes de enmicar tu tarjeta. A continuación te los explicamos.

Completa tu vacunación

Antes de enmicar tu tarjeta es importante recibir las dos dosis de la vacuna contra Covid-19 en los casos de Moderna o Pfizer.

Verifica tu información

También es importante revisar que los datos de tu tarjeta sean correctos, como el nombre, fecha de nacimiento, fecha de la vacuna, entre otros, y después proceder a enmicarla.

FOTO: AP

Ten una copia de seguridad

Antes de enmicar la tarjeta vale la pena tomarle algunas fotografías y guardarlas en tu correo electrónico por si llegas a perder la tarjeta física.

Cuando se enmique este comprobante de vacunación es recomendable guardarlo donde están otros documentos importantes.

Además, si la tarjeta de vacunación se daña con el enmicado, deberás comunicarte con tu proveedor de vacunas para obtener otro certificado, pues es importante siempre mantener una prueba en óptimas condiciones de que ya fuiste inmunizado contra el coronavirus.

No compartas fotos de tu tarjeta en redes sociales

Por otra parte, aunque estés emocionado por haber recibido tu vacuna, el Better Business Bureau advierte evitar compartir fotos de sus tarjetas de vacunación.

"Desafortunadamente, su tarjeta tiene su nombre completo y fecha de nacimiento, así como información sobre dónde recibió su vacuna. Si la configuración de privacidad de sus redes sociales no es alta, es posible que esté brindando información valiosa para que cualquiera la use", advirtió el BBB en un comunicado.

FOTO: AP

Otro problema de compartir la tarjeta de vacunación en las redes sociales es que facilita a los estafadores crear tarjetas de imitación que pueden vender, como lo hicieron algunos en el Reino Unido, según BBB, una organización sin fines de lucro que trabaja para exponer el fraude y proporcionar información a los consumidores.

CRS