George Floyd: ONU recomienda a EU medidas más FUERTES contra el racismo, recuerda que todavía FALTA MUCHO

La Organización de las Naciones Unidas felicitó a Estados Unidos por la condena contra Derek Chauvin, el culpable de la muerte de George Floyd, pero aseguró que esto podría ser solo algo “pasajero” y perder su importancia si las autoridades no hacen algo para frenar la discriminación y los delitos raciales.

Michelle Bachelet, alta comisionada de los Derechos Humanos en la ONU, aseguró que “La batalla para llevar los casos de fuerza excesiva o asesinatos policiales ante los tribunales está lejos de terminar”.

La expresidenta chilena destacó que para que haya una verdadera “justicia reparadora” es necesario reconfigurar las leyes y las costumbres que han formado un “legado arraigado de políticas y sistemas discriminatorios”, en los que se refleja todavía el rastro de la “esclavitud” y el “colonialismo”.

"Para lograr la justicia y la igualdad racial, debemos desarraigar decisivamente la legada enraizada de las políticas y los sistemas discriminatorios. Si no, el veredicto del caso #GeorgeFloyd no será un verdadero punto de inflexión", escribió en Twitter.

El largo camino de EU

De acuerdo con el portal de la ONU, Bachelet añadió que la condena que se impuso contra Chauvin por la violencia que ejerció sobre un afroamericano ayudó a movilizar y mostrar un problema mucho más profundo. Y, para poder resolver este, no basta con la acción del gobierno, sino también de la sociedad civil.

“Este caso también ha ayudado a revelar, quizás más claramente que nunca, cuánto queda por hacer para revertir la marea de racismo sistémico que impregna las vidas de las personas de ascendencia africana. Necesitamos pasar a enfoques de todo el gobierno y de toda la sociedad que desmantelen el racismo sistémico”.

Finalmente, puntualizó que un juicio no es suficiente para decir que se venció el racismo, y que de hecho puede no servir de nada si no se acompaña de algunas reformas.

“Necesitamos ver medidas sólidas para prevenir más asesinatos arbitrarios. Como dolorosamente hemos presenciado en los últimos días y semanas, las reformas de los departamentos policiales en los Estados Unidos continúan siendo insuficientes para evitar que las personas de ascendencia africana sean asesinadas. Es hora de pasar de hablar de reforma, y repensar verdaderamente la actividad policiaca”, sostuvo.

acmg