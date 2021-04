Masacre en Columbine: el TIROTEO escolar que cobró la VIDA de 13 personas y sacudió a EU (VIDEO)

Por 49 aterrorizantes minutos Dylan y Eric tirotearon su escuela y con armas de alto impacto mataron a 12 alumnos y un profesor, dentro de escuela de Columbine. En la biblioteca al menos 52 alumnos, 2 profesores y 2 trabajadores más se escondieron, tras escuchar varios disparos y fue ahí que hicieron la primera llamada al servicio de emergencia.

En la primera llamada al 911, realizada por Patti Nielsen se podía escuchar la desesperación de la docente y los ruidos lejanos de disparos. Cabe señalar que a pesar de intentar esconderse, fue en la biblioteca donde más estudiantes muertos y heridos se registraron.

AQUÍ los AUDIOS de las aterradoras llamadas:

Alrededor de las once de la mañana Eric y Dylan entraron a su escuela, 44 minutos después se suicidaron en la biblioteca. Tras la masacre, los cuerpos de seguridad tardaron alrededor de 3 horas para poder ingresar a la escuela.

Durante meses, Dylan y Eric planearon el tiroteo por meses e incluso armaron un "documental" en el que ensayaban cómo iban a disparar, matar y suicidarse. Cabe señalar que ambos mandaron mensajes a sus papás un día antes del ataque e incluso se disculparon:

“Hola, mamá. Tengo que irme. Falta una media hora para el Día del Juicio sólo quería pedirles perdón por cualquier mierda que pueda provocar. Sólo sé que voy a un lugar mejor. No me gusta demasiado la vida y seré más feliz donde sea que vaya. Así que me voy. Adiós”.