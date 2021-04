¡Gran noticia! Inhaladores contra el ASMA sería un nuevo TRATAMIENTO contra el Covid-19

El asma es una enfermedad que, al igual que el Covid-19, afecta las vías respiratorias y recientemente se ha anunciado que además de esta similitud, ambos padecimientos podrían tratarse en casa con un mismo elemento: un inhalador de esteroides que cabe fácilmente en el bolsillo.

Antes de que vayas a conseguir alguna pieza de estos inhaladores déjanos contarte cuál es el que muestra resultados en el tratamiento del Covid-19 en casa.

Inhaladores de asma en la batalla contra el Covid-19

El ensayo Platform Randomized Trial of Interventions against COVID-19 in Older People (PRINCIPLE), liderado por la Universidad de Oxford, en Reino Unido, reveló que los pacientes con Covid-19 mayores de 50 años que son tratados en casa pueden recuperarse antes de la enfermedad si son tratados con budesonida, un fármaco corticosteroide presente en inhaladores para combatir el asma.

El ensayo clínico en fase 3 encontró que se pueda emplear en atención primaria para acelerar la recuperación de los pacientes, tal como la budesonida, cuyos resultados preliminares se han publicado en el respositorio medRxiv, a la espera de ser revisados por pares para su publicación en una revista científica.

Los tratados con budesonida tardaron tres días menos en recuperarse

Los investigadores seleccionaron al azar a 961 pacientes para que recibieran budesonida inhalada en su casa y se les comparó con 1.819 pacientes a los que se asignó el tratamiento habitual. De todas estas personas, 751 en el grupo de budesonida y 1.028 en el grupo de terapia estándar fueron positivas al SARS-CoV-2.

El 32% de los que recibieron la budesonida se recuperaron en los primeros 14 días desde que se les incluyó en el ensayo, frente al 22% de los que recibieron la terapia estándar

La recuperación informada por los pacientes para la budesonida inhalada fue de alrededor de tres días menos en comparación con el tratamiento habitual. El 32% de los que recibieron el inhalador se recuperaron en los primeros 14 días, en comparación con el 22% de los que recibieron la terapia estándar, y además afirmaron sentirse mejor después de dos semanas.