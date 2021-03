¡EU declara la GUERRA cibernética a Rusia! Planea CIBERATAQUES y sanciones económicas

Estados Unidos hizo pública su amenaza sobre llevar a cabo una "serie de acciones clandestinas" contra las redes de Rusia y además aseguraron que durante las próximas tres semanas será. Además, explicaron que se trata de una respuesta al reciente ciberataque del que fueron objetivo las numerosas instituciones gubernamentales de EU.

De acuerdo con The New York Times, la amenaza es muy real y revelado por funcionario que no se quisieron identificar. También, explicaron que los ciberataques estadounidenses deben ser evidentes para el mandatario ruso Vladímir Putin y los servicios de inteligencia y militares del país, "pero no para el resto del mundo".

Los expertos aseguran que el ataque combinará con "algún tipo de sanciones económicas" contra Moscú. Además, explicaron que ya existe una orden ejecutiva de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, para fortalecer la protección de las redes del Gobierno norteamericano para prevenir futuros hackeos.

Antes de que revelaran esta información, hace algunos meses, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, declaró que existe una mezcla de sanciones públicas y acciones privadas para forzar una "amplia discusión estratégica con los rusos".

"De hecho, creo que un conjunto de medidas que los rusos entienden, pero que pueden no ser visibles para el mundo en general, es probable que sean las medidas más efectivas en términos de aclarar lo que Estados Unidos. Cree que está dentro y fuera de los límites y lo que estamos dispuestos a hacer en respuesta", aseguró Sullivan.

La Casa Blanca se va contra China

Además, La Casa Blanca evalúa una respuesta del Gobierno contra las intrusiones cibernéticas que Microsoft sufrió la semana pasada y que supuestamente están vinculadas por un grupo chino patrocinado por el Estado.

De acuerdo con las estimaciones iniciales, alrededor de 30 mil sistemas se vieron afectados y es que en su mayoría fueron empresas o agencias gubernamentales que utilizaron un software de Microsoft como correos electrónicos de forma interna.

Incluso, hay periodistas que comparan a Joe Biden con la política de su predecesor, Donald Trump y señalan que hay un trasfondo en los ciberataques, 'hackeos' y que en realidad son solo excusas para prácticas punitivas.

vbs