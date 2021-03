Juicio por la muerte de George Floyd: ¿cómo y cuándo verlo GRATIS en Estados Unidos?

El juicio contra Derek Chauvin, el expolicía acusado de matar a George Floyd el 25 de mayo de 2020, podrá ser visto desde este lunes por cualquier persona que tenga una conexión a internet, no importa dónde se encuentre.

Esto gracias a que la cadena estadounidense Court TV, reconocida por su cobertura de casos criminales desde la década de 1990, logró el acceso a la corte en la que será juzgado Chauvin.

El interés general de la población estadounidense y de distintas partes del mundo por este caso permitió que el juicio se filme por completo.

FOTO: AFP

"La muerte de George Floyd ha impulsado a la gente en torno a esta idea de que es necesario que haya cambios en el sistema", le dijo Michael Ayala, presentador de Court TV a la BBC.

"Court TV será la única cadena con nuestras propias cámaras en la sala del tribunal y brindará cobertura en vivo de 9:00 a 23:00 horas", se lee en la página de la empresa.

En Estados Unidos, Court TV está disponible como un canal gratuito por aire y en los principales sistemas de cable, mientras que también se puede ver gratis en dispositivos de transmisión de Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, entre otros.

El caso

Derek Chauvin y otros tres ex-agentes de policía —Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao — deberán responder por sus acciones del 25 de mayo de 2020, cuando Chauvin presionó su rodilla contra el cuello de George Floyd durante 9 minutos, aproximadamente, provocándole asfixia.

La víctima indicó en varias ocasiones que no podía respirar pero el oficial de policía no cedió, por lo que murió al poco tiempo. Los otros implicados no hicieron nada por evitar la agresión.

Esto desató una serie de protestas contra la brutalidad policial en Minneapolis, Minnesota, donde ocurrieron los hechos. Las manifestaciones se replicaron en todo el país, por lo que dieron pie a un debate nacional sobre el racismo y la reforma de la policía. FOTO: AFP

A Chauvin se le acusa de asesinato en tercer grado, homicidio en segundo grado y homicidio involuntario.

El cargo de asesinato en tercer grado fue restituido apenas el pasado 11 de marzo por el juez del condado de Hennepin, Peter Cahil.

Los expolicías Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng también se enfrentarán a un juicio en agosto por cargos de complicidad en un homicidio en segundo grado, de acuerdo con Telemundo.

CRS