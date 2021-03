Oscar 2021: ¿Netflix, HBO, Amazon Prime Video? Te decimos DÓNDE ver GRATIS las películas nominadas

La magia de la época de los premios comenzó y gracias, en gran parte, a la pandemia del Covid-19 las cintas nominadas a Mejor Película están al alcance del control del televisor; ninguna de estas tiene un costo adicional, así que si ya cuentas con Netflix, Prime Video, HBO o incluso Apple TV, ajusta las pilas y disfruta.

Ojo, en la lista encontrarás producciones exclusivas de Netflix o en su defecto algún servicio de streaming que se encarga de distribuir las películas que debido al virus del Covid-19 no se pudieron reproducir en ciudades como New York (cines cerrados casi toda la pandemia), CDMX, entre otros.

¡Toma nota! Estas son las mejores películas, según la crítica de la Academia, disponibles en las apps:

1. Sound of Metal (Amazon Prime Video)

Ésta película narra la vida del baterista de una banda de heavy-metal que decide cambiar por completo cuando, súbitamente, pierde el sentido del oído. Protagonizado por Rizwan Ahmed, en el papel de Ruben Stone, y dirigida por Darius Marder.

ACTUALMENTE disponible en AMAZON PRIME VIDEO



2. Mank (Netflix)

La película revelación en los Oscar 2021, tiene las nominaciones a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Original, Mejor Sonido, Mejor Vestuario, Mejor Fotografía, Mejor Maquillaje, Mejor Diseño de producción.

El director David Fincher trae esta película con protagonistas de la talla de Gary Oldman y Amanda Seyfried. Mank es una película dentro de una película y muestra el proceso detrás de la creación de un clásico.

ACTUALMENTE disponible en NETFLIX

3. El juicio de los 7 de Chicago (Netflix)

En 1969, el gobierno federal acusó a siete personas de conspiración y se produjeron protestas en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Esta película fue dirigida por Aaron Sorkin.

ACTUALMENTE disponible en NETFLIX

4. Judas y el mesías negro (HBO Max)

Judas y el Mesías Negro es una película biográfica estadounidense que narra la traición de Fred Hampton, el presidente de la sección de Illinois en Chicago a fines de la década de 1960. Todo orquestado por William O'Neal, un informante del FBI.

DISPONIBLE actualmente en HBO Max

5. Nomadland (Hulu)

En una extraordinaria actuación de Frances McDormand y la directora Chloé Zhao, traen una de las historias más catárticas de la década. La película narra la historia de Fern quien después de perder todo por culpa de la crisis económica, comienza un viaje por el oeste estadounidense en una casa rodante.

Ella desea explorar un estilo de vida nómada, alejado de las convenciones sociales.

ACTUALMENTE disponible en HULU

En el caso de las películas Minari, The Father y Promising Young Woman, aún no existe plataforma vía streaming en las que las transmitan; sin embargo, en el caso The Father ya está disponible en las salas de cine.

