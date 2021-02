¡Vergüenza! Monjas rentaban a huérfanos para que fueran abusados por empresarios y sacerdotes

Un investigación en Alemania reveló que monjas católicas rentaban a 175 niños huérfanos para que fueran abusados sexualmente por empresarios y sacerdotes.

Estos hechos se dieron entre las décadas de 1960 y 1970, por lo que la gran parte de los abusadores ya están muertos y no podrán responder por sus delitos. Esta investigación de la Arquidiócesis de Colonia se realizó luego que más de 15 víctimas exigieran una respuesta sobre los abusos y la violencia sexual en la iglesia católica de Alemania.

El reporte de 560 páginas fue compartido por varios medios internacionales, incluyendo The Daily Beast. En ese documento se mencionan a varios empresarios y clérigos, que rentaban a los huérfanos, a las monjas de un convento en Speyer.

Los huérfanos eran abusados por sacerdotes y empresarios de Alemania

Los obligaron a participar en orgías

A los niños, de entre 8 y 14 años de edad, se les obligaba a participar en orgías y eran violados por varios hombres. La Arquidiócesis de Colonia dijo a The Daily Beast que la razón por la que el informe no había sido publicado antes fue porque no explicaba completamente la metodología de la investigación.

Luego de la investigación, las víctimas demandaron a la iglesia por los actos de las monjas de la Orden de las Hermanas del Divino Redentor. Reclaman que no permitían que fueran adoptados, para poder seguir recibiendo dinero por los crímenes de trata que cometían.

Los principales abusadores reportados en el informe ahora están muertos. Muchas de las víctimas han llegado a un acuerdo con la iglesia católica de Alemania para obtener una compensación económica. Pero esta medida ya no les permite unirse a la demanda conjunta.