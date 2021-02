Exasesora acusa a Andrew Cuomo, gobernador de NY, de ABUSO sexual; narra los AÑOS que vivió ACOSADA

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo fue denunciado públicamente por acoso sexual. Fue Lindsey Boylan, su ex-asesora, quien realizó la acusación y el pasado miércoles 24 de febrero, reveló más detalles sobre la presunta agresión de la que fue víctima.

Boylan estuvo en el puesto durante 4 años y asegura, a través de un comunicado en la plataforma Medium, que durante ese tiempo, sufrió acoso e intimidación constante por parte del que fuera su jefe. Además, afirma que Cuomo ha creado una cultura en su administración, donde el bullying y el acoso sexual se han normalizado, al grado de que no sólo se toleran, sino que es algo que se espera por parte de los empleados.

"Muchos lo vieron, y se quedaron mirando (...) Nunca sabía que esperar: ¿Me interrogaría sobre mi trabajo (el cual era muy bueno) o me acosaría hablando sobre mi aspecto? ¿O serían ambas cosas en la misma conversación? Fue así durante años" relata la ex-asesora.

Ella dejó el puesto en 2018, harta del hostigamiento y luego de ocupar el cargo de vicesecretaria del Departamento de Desarrollo Económico. Sin embargo, fue hasta el pasado diciembre que decidió alzar la voz y contar su historia públicamente. Declara que enterarse de que no había sido la única víctima del gobernador de NY fue lo que la motivó a hacerlo.

Policía asesina a su NOVIA porque se fue de viaje a CANCÚN y no le respondió el CELULAR

View this post on Instagram

En aquella ocasión, la víctima no entró en detalles sobre su experiencia y Cuomo se limitó a decir que las declaraciones "simplemente no son verdad" y añadió que "una mujer tiene el derecho de expresar su opinión". Es por eso que ahora cuenta diversas vivencias que tuvo mientras ocupó el puesto en Nueva York.

"La noche anterior, una ex empleada de Cuomo me confió que ella también había sido objeto del acoso laboral del gobernador. Su historia reflejó la mía. Y ver su nombre flotar como un posible candidato a Fiscal General de los Estados Unidos, el funcionario policial más alto del país, me hizo estallar.

En unos pocos tweets, le conté al mundo lo que algunos amigos cercanos, familiares y mi terapeuta habían sabido durante años: Andrew Cuomo abusó de su poder como gobernador para acosarme sexualmente, tal como lo había hecho con tantas otras mujeres". declaró Boylan en su comunicado.