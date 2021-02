Estuvo 10 meses en COMA y despertó sin saber NADA del COVID-19

La pandemia del coronavirus es una experiencia distinta para cada persona, por ejemplo, para un joven inglés, pareciera que nunca existió. Esto se debe a que estuvo 11 meses en coma y, aunque se contagió dos veces de COVID-19, él no sabe nada al respecto.

De acuerdo con el Daily Mail, Joseph Flavill, de 19 años, tuvo un accidente el primero de marzo de 2020, una semana antes de que se declarara la cuarentena en su país. El suceso pasó mientras regresaba de estudiar para sus exámenes, cuando un auto lo golpeó en el camino a su casa, en Staffordshire.

El golpe afectó gravemente su cerebro y estuvo seis meses en coma en el Hospital General de Leicester. Luego de esto comenzó a despertar, pero su situación no mejoraba por lo que lo trasladaron a un centro de rehabilitación neurológica en la ciudad de Stoke-on-Trent.

Mientas estuvo en Leicester, se contagió con el virus del SARS-CoV-2 en el hospital, y luego volvió a infectarse durante los meses que estuvo en recuperación, pero en ambas ocasiones su cuerpo logró responder de forma adecuada y sobrevivió.

Sin embargo, al despertar Flavill se encontró con una realidad desconcertante: una de las olas más graves de la pandemia en Reino Unido.

El testimonio de su familia

“No sabemos qué tanto entiende [de la situación] porque su accidente fue antes de la primera cuarentena, y es como si él hubiera dormido durante toda la pandemia”, reveló Sally Flavil Smith, su tía, quien abrió una campaña de crowdfunding para cubrir los gastos médicos de Joseph.

“Tratamos de mantenerlo lo más simple posible. Realmente no tenemos tiempo de hacerlo a profundidad, simplemente no puede sentirse como algo real [para él]”, declaró Smith a The Guardian.

Además, la tía del joven destacó que por ahora las cosas son todavía más complicadas ya que no pueden ir a visitarlo, sino que su familia se comunica mediante videollamadas todos los días al Adderley Green Care Home, donde está terminando su recuperación.

“Cuando podamos de verdad estar frente a frente será el momento para tratar de explicarle con detalle todo lo que ha pasado”, sostuvo.

La mujer también confesó que en diciembre festejaron el cumpleaños 19 de Joe, y por un breve momento su mamá pudo acceder al cuarto donde está, usando un equipo de protección, pero prefirió aprovechar el momento para hablar de otros temas con él.

Finalmente, Smith aceptó que otra cosa que los detiene es que las funciones cognitivas de Flavill van regresando lentamente, por lo que es todavía más difícil que él pueda llegar a comprender todo lo que está pasando en el mundo exterior.

