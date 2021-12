¿Hacia una guerra de las galaxias?: Una guerra espacial en puerta

Corría el año de 1983, era la época de la Guerra Fría y Caspar Weinberger le propuso a Ronald Reagan la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE), dicho proyecto consistía en construir un sistema que detectara misiles enviados por la entonces Unión Soviética y desde el espacio interceptarlos. Es decir, se trataba de construir un escudo galáctico el cual le daría la ventaja apabullante a los Estados Unidos sobre la URSS y podría representar la superación de la Doctrina de la Destrucción Mutua Asegurada.

Aquella idea que en ese tiempo pudo parecer irreal, jamás se pudo cristalizar. Los avances tecnológicos estaban todavía en un estado rudimentario y no lo pudieron concretar, además, la erogación económica que Estados Unidos debía realizar era sumamente gravoso. Es por ello que al proyecto presentado por Caspar Weinberger se le conoció popularmente como la guerra de las galaxias, asemejándola con la saga iniciada por George Lucas en 1977.

La actualidad es muy diferente. Basta con echar un vistazo a los avances que en armas hipersónicas han venido desarrollando Rusia y China y que están dejando en la retaguardia a los Estados Unidos de Norteamérica.

Las armas hipersónicas se les denomina así porque rompen varias veces la velocidad del sonido, es decir, pueden viajar a más de 1, 235.5 km/h. China ha probado armas que viajan prácticamente a 6 veces la velocidad del sonido:

El gobierno de China anunció esta semana que probó con éxito por primera vez el Starry Sky-2, un dispositivo que voló, según las autoridades de Pekín, a 7.344 kilómetros por hora.

Por su parte, Rusia cuenta con los misiles Avangar, los cuales, pueden alcanzar distancias de 24,140 km/h, es decir ¡casi 20 veces la velocidad del sonido!

El Ministerio de Defensa ruso aseguró, además, que pronto tendría listo el Avangard, un sistema de misiles que podría cubrir distancias intercontinentales a una velocidad hipersónica de 24.140 kilómetros por hora.

Parece ser que estamos ante los prolegómenos de una nueva carrera armamentista, la cual, en caso de no detenerse, volvería a poner en riesgo a la humanidad, tal como lo hizo la protagonizada entre los Estados Unidos y la otrora Unión Soviética en la Guerra Fría, etapa en la cual, lo único seguro era la destrucción mutua entre esas dos súper potencias y muy probablemente el acabose de la humanidad misma.

Recientemente varios periódicos informaron que Rusia había destruido un viejo satélite que estaba en órbita desde 1982, esto en una serie de ejercicios militares de ese país, dejando una estela de aproximadamente 1,500 restos de basura espacial, lo cual puso en serio riesgo a la estación espacial internacional. Dicho ejercicio militar fue catalogado como “imprudente” por parte de los Estados Unidos.

Por su parte, los rusos han esgrimido que otras potencias como los mismos Estados Unidos y China han hecho los mismos ejercicios militares. “La maniobra rusa creó el mayor campo nuevo de basura espacial desde 2007, cuando China lanzó un misil a uno de sus antiguos satélites meteorológicos desencadenando una nube de unas 2.300 piezas de escombros espaciales.”

El siglo XXI ha traído grandes avances tecnológicos inimaginables en la época de Caspar Weinberger. Si en aquellos tiempos no se pudo concretar la guerra de las galaxias por los altos costos que ésta representaba y porque mucha de la tecnología con la que nuestra especie cuenta ahora era en ese entonces inexistente, cabría hacernos una sencilla pregunta ¿Las súper potencias avanzarán hacia una escalada armamentista en el espacio que lleve a la humanidad hacia una verdadera guerra espacial? Las nuevas generaciones quizá no conocieron el miedo que pudo implicar un enfrentamiento nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética o la angustia que representó la crisis de los misiles ¿Las generaciones futuras experimentarán el temor de una guerra de las galaxias no ficticia que ponga en riesgo su existencia?

Es realmente patético cómo una especie que ha tenido un proceso de encefalización único y extraordinario, esté creando armas cada vez más y más sofisticadas para autoextinguirse.

mgm