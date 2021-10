Premio Nobel de Literatura: Abdulrazak Gurnah es reconocido por la Academia Sueca

El novelista Abdulrazak Gurnah, nacido en Tanzania y residente desde hace años en el Reino Unido, ganó este jueves el premio Nobel de Literatura, anunció la Academia Sueca.

Gurnah, que creció en la isla de Zanzíbar pero llegó a Inglaterra como refugiado a finales de la década de 1960, fue galardonado por su escritura "empática y sin compromisos de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados atrapados entre culturas y continentes".

El tanzano es es autor de novelas como "Memory of Departure", "Pilgrims Way", "Dottie", "Paradise", "Admiring Silence" o "By the Sea".

El premio Nobel de Literatura se concedió por primera vez en 1901, al francés Sully Prudhomme y, desde entonces, Francia es el país con más laureados con 15 ganadores, seguida de Estados Unidos con 12 galardonados y el Reino Unido con 11.

Los últimos Nobel de Literatura

2021: Abdulrazak Gurnah (Tanzania)

2020: Louise Glück (Estados Unidos)

2019: Peter Handke (Austria)

2018: Olga Tokarczuk (Polonia)

2017: Kazuo Ishiguro (Reino Unido)

2016: Bob Dylan (Estados Unidos)

2015: Svetlana Alexievich (Bielorrusia)

2014: Patrick Modiano (Francia)

2013: Alice Munro (Canadá)

2012: Mo Yan (China)

Candidatos en español

Once autores en español -el último, el peruano Mario Vargas Llosa, en 2010- han recibido un premio cuyo palmarés revela un claro dominio de la lengua inglesa, con 30 galardonados, por delante de la francesa y alemana, con 14.

En las quinielas de este año vuelve a aparecer bien situado el español Javier Marías, un habitual en los pronósticos desde hace una década, mientras que otros autores como su compatriota Eduardo Mendoza o el argentino César Aira han sonado más en años anteriores.

La mexicana Gloria Gervitz y la colombiana Laura Restrepo figuran en una lista de una veintena de nombres sugeridos por Dagens Nyheter como posibles alternativas si la Academia elige a un autor no europeo ni norteamericano.

En los últimos años la Academia Sueca ha alternado entre sorpresas, como la de propia Glück o Kazuo Ishiguro (2017); recuperar a clásicos que ya parecían olvidados (Vargas Llosa, Doris Lessing, Peter Handke) o elecciones controvertidas como la del cantautor estadounidense Bob Dylan (2016).

Con información de AFP y EFE