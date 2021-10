Mujer asesina de un tiro a su exnovio porque no le quiso dar un beso

Una mujer de ascendencia latina mató a su exnovio de un tiro en el pecho mientras ambos convivían junto con la novia del joven asesinado aun un apartamento de Chicago, Illinois.

La mujer de nombre Claudia Reséndiz Flores, fue detenida y ahora enfrenta acusaciones por asesinato en primer grado y sin derecho a fianza en contra de su expareja, James P. Jones de 29 años de edad.

El motivo por el que la mujer asesinó al hombre fue porque le pidió un beso, sin embargo, él la rechazó debido a que mantenía una relación con otra mujer, la tercera en discordia y que era su novia.

La mujer no soportó que la rechazara y además se sintió ofendida porque no sólo no quiso besarla, sino que besó a su novia en los labios sin importarle su petición.

Claudia insistió una vez más para que la besara, sin embargo, el hombre no quiso, situación que molestó mucho a Reséndiz.

De pronto y en apenas unos segundos, Claudia le arrebató un arma de fuego que tenía Jones debajo de unos cojines del sillón de la sala, al verla, quiso detenerla; sin embargo, fue demasiado tarde, la mujer le disparó directamente al pecho, causándole la muerte de inmediato.

La mujer no soportó ser humillada frente a su exnovio y lo asesinó (Foto: Especial)

Policías detienen a la mujer

Oficiales de policía de la localidad de Rolling Meadows, en Illinois, acudieron al sitio alertados por los vecinos del complejo de departamentos The Preserve en Woodfield.

Cuando entraron, encontraron el cuerpo de la víctima quien recibió un disparo en el pecho, mismo que le produjo la muerte sin que los cuerpos de socorro pudieran hacer algo por él.

Reséndiz Flores fue detenida e identificada como la tiradora, por lo que quedó bajó custodia de los elementos policiales, de igual manera tanto la pistola como la escena del crimen quedaron en investigación para oficializar la forma en la que sucedieron los hechos. Reséndiz Flores fue trasladada al Tribunal Central de Fianzas para una audiencia.

La mujer aceptó que disparó a Jones, por lo que fue acusada de asesinato en primer grado, durante su audiencia realizada el pasado sábado.

Las autoridades de Illinois, informaron que este hecho lamentable es un caso aislado y no representa amenaza para los ciudadanos, sin embargo, continuarán con las investigaciones sobre el caso.

