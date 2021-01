Amante de los animales muere asfixiado por su propia pitón; ésta es su trágica historia

Un joven inglés amante de los animales, murió luego de ser asfixiado por su serpiente pitón, una de las tantas que tenía en casa y que cuidaba desde hace varios años.

Sobre el caso, el forense Andrew Bradley determinó que Tiny, la mascota, fue la causante de la muerte de Brandon. Su madre, Babs Brandon dijo que la serpiente amaba a su hijo y que era su bebé.

Según sus padres, Dan nunca se sintió amenazado, a pesar de saber cuán fuerte era el animal y confirmó que ahora cuida a la pitón junto con todas las mascotas que quedaron.

El día en que Brandon murió, sus padres escucharon un fuerte golpe cuando preparaban la cena. Cuando fueron a verlo, descubrieron que Dan no respondía y vieron que Tiny no estaba en su caja. El padre de Brandon, Derek, le practicó RCP a su hijo antes de que llegara un equipo de ambulancias, pero no se pudo hacer nada.

Dan Brandon presumía sus fotos con sus serpientes en Facebook

"Probablemente no fue una agresión"

El forense expicó: "No creo que haya habido ninguna agresión por parte de Dan o por parte de Tiny. La ausencia de marcas de mordiscos es determinante. El escenario más probable es que Tiny estaba con Dan y hay un punto en el que o lo agarra inesperadamente o lo derriba. No creo que haya sido una agresión de Tiny ni una confrontación. En todo caso, fue una muestra de afecto", dijo.

Lo que queda claro es que la muerte de Dan Brandon se dio por asfixia.