COVID-19: Variante sudafricana llega a Estados Unidos; detectan primeros casos

Luego de que autoridades de salud estadounidenses anunciaran que el país estaba alerta ante las nuevas variantes que han surgido del coronavirus, este jueves confirmaron la detección de los dos primeros casos de la variante sudafricana de COVID-19 en los Estados Unidos, en concreto en Carolina del Sur.

Los contagios no están relacionados entre sí y las personas no tienen historiales de viajes recientes.

Krutika Kuppalli, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston explicó que esto significa que puede haber más casos no detectados en el estado: "Probablemente está más difundido", comentó a The Associated Press. "Es aterrador", confesó.

De acuerdo con información de las autoridades del estado, las dos personas infectadas son adultas; uno es de Lowcountry y el otro de la región de Pee Dee.

¿Qué características tiene la variante sudafricana?

Esta mutación ha puesto en alerta a los expertos luego de que se detectara que es capaz de evadir los anticuerpos presentes en el plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19, el cual ha sido un tratamiento efectivo contra otras variantes de la enfermedad.

Además, la variante ha mostrado ser un 50% más contagiosa que sus antecesoras y ha impulsado la segunda ola de contagios en Sudáfrica. Su presencia ha sido detectada en más de 20 países, revela un artículo publicado por investigadores del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica.

Adicional a esta variante, Estados Unidos ya registra casos de las mutaciones británica y brasileña.

La llegada de estas variantes muestran que “la lucha contra este virus mortal está lejos de terminar”, dijo en un comunicado el doctor Brannon Traxler, Director Interino de Salud Pública del Departamento de control de Salud y Medio Ambiente de EEUU.

Autoridades sanitarias piden a la población no bajar la guardia y seguir respetando las medidas de prevención.