Estados Unidos rebasa 25 millones de contagios

Estados Unidos sobrepasó ayer los 25 millones de casos confirmados del coronavirus, cuando la Administración del presidente Joe Biden intenta apurar la vacunación para frenar la expansión de la pandemia que ha causado más de 400 mil muertes en el país.

Las estadísticas revelaron que desde que Biden juró el cargo más de 500 mil estadounidenses han contraído el virus.

La pandemia se ha convertido en una de las principales tareas del líder demócrata, que ha prometido vacunar a 100 millones de personas en sus primeros 100 días al frente del Ejecutivo.

Funcionarios de su administración expresaron su preocupación por el suministro de las dosis, en momentos en que autoridades locales han advertido que cuentan con escaso inventario o ya pueden haberlo agotado.

Las alertas se encendieron después de que numerosas citas para la vacunación empezaran a cancelarse en estados como Texas, que es segundo por debajo de California en el conteo de infecciones.

California, que ya ha superado los tres millones de contagios, ha ralentizado la asignación de las citas, ante el temor de que no dispongan de las suficientes dosis.

"No tenemos tantas dosis como quisiéramos para estados como Nueva York que afirman haberse quedado sin vacunas", dijo la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky.

La recién designada funcionaria admitió que si las autoridades locales "no saben cuántas vacunas recibirán, no sólo esta semana, sino las siguientes, no pueden planificar".

Los CDC estimaban hasta ayer que más 41.1 millones de dosis han sido distribuidas en el país, de las cuales sólo 21.8 millones se han administrado.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, reconocido como un crítico de la gestión por parte de Trump, llamó la atención sobre la ausencia de un plan de distribución.

"El proceso para distribuir la vacuna, particularmente fuera de los asilos de ancianos y hospitales, en la comunidad en su conjunto, no existía realmente cuando llegamos a la Casa Blanca", dijo.

Por su parte, el doctor Anthony Fauci indicó que el objetivo de Biden de administrar 100 millones de vacunas en los 100 primeros días en realidad significa que aproximadamente 67% de los estadounidenses deberían estar protegidos contra el COVID-19 durante ese periodo.

Agregó que el objetivo del Presidente es de 100 millones de vacunas, no personas. Las actuales vacunas requieren dos dosis.

Mientras tanto, el presidente Biden impondrá una prohibición de ingreso a viajeros no estadounidenses procedentes de Sudáfrica, en un intento por contener la transmisión de la nueva variante de COVID-19.

Biden también reactivará hoy la prohibición de ingreso a casi todos los viajeros no estadounidenses que hayan estado recientemente en Brasil, Reino Unido, Irlanda y otras 26 naciones de Europa, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque los planes aún no han sido revelados.

