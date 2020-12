España confirma al menos 4 casos de la nueva cepa 70% más contagiosa del Covid-19

La nueva cepa de Covid-19 surgida en Reino Unido ha comenzado a propagarse por el mundo, ahora fue España quien ha confirmado este sábado la detección de al menos cuatro casos de la nueva variante británica del coronavirus, cuya preocupación ha encendido las alarmas del mundo al ser un 70 % más contagiosa.

Fue así que Las autoridades sanitarias de Madrid detectaron cuatro casos de la nueva cepa, confirmando así las primeras infecciones de esta variante en España.

Casos vinculados a viajeros proveniente de Reino Unido

Cabe destacar que los cuatro casos confirmados fueron detectados en personas que llegaron recientemente del Reino Unido, así lo señaló Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la región de Madrid, en una rueda de prensa.

Asimismo el viceconsejero informó el estado de salud de las personas infectadas, el cual dijo "no es de gravedad, sabemos que es más transmisible esta cepa, pero no provoca mayor gravedad", "no hay que tomar la noticia con ningún tipo de nerviosismo", advirtió.

Tres casos sospechosos más

Aunado a los cuatro casos confirmados la autoridad sanitaria española reportó que hay otros tres supuestos casos de esta variante, pero se deberá esperar al resultado de las pruebas que lo determinen, el martes o el miércoles.

En tanto el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, precisó la forma en que estos turistas llegaron a España, de quienes dijo ingresaron a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, por lo que insistió en la necesidad de "seguir aumentando el control en los Aeropuertos.

Con información de AFP