Santoral: ¿Qué santo se celebra HOY jueves 17 de diciembre? San Lázaro de Betania

Este día la Iglesia católica conmemora a uno de los personajes más recordados en la tradición cristiana, San Lázaro de Betania, el hombre y amigo cercano al que Jesús resucitó de entre los muertos.

Lázaro fue un hombre cercano de Jesús, fue su contemporáneo y tanto él como sus hermanas se convirtieron en sus amigos, ya que el histórico personaje frecuentaba la casa de ellos donde siempre era muy bien recibido.

Lo poco que se conoce del santo es gracias al Nuevo Testamento, conjunto de libros en donde se cita su vida y muerte; en las escrituras se refiere que Lázaro murió tras sufrir una enfermedad, por lo que sus hermanas enviaron a un mensajero para que le informara del deceso a Jesús.

El milagro de Jesús

Reproducción del momento en que Jesús resucita a su amigo Lázaro. FOTO: Especial

En aquel entonces el funeral del fallecido se celebraba al tercer día después de ocurrida la muerte, por lo que en ese tiempo se esperaba la llegada de personas que acudían al sepelio, así ocurrió con el funeral de Lázaro, sin embargo, se recuerda que Jesús no acudió en este lapso.

Fue hasta el cuarto día cuando se relata la llegada de Jesús a casa de la familia de Lázaro. De acuerdo con las escrituras, las hermanas le comentaron a su llegada: "Oh, ¡Si hubieras estado aquí! ¡Si hubieras oído cómo te llamaba Lázaro! Sólo una palabra tenía en sus labios: ‘Jesús’. No tenía otra palabra en su boca. Te llamaba en su agonía. ¡Deseaba tanto verte! Oh Señor: sí hubieras estado aquí no se habría muerto nuestro hermano", se refiere en los textos donde se cita este pasaje.

Tras escuchar las palabras de las hermanas de Lázaro, Jesús les respondió: "Yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí, no morirán para siempre". Momentos después de esto, se narra que Jesús levantó la voz y anunció: "¡Lázaro, yo te mando: sal fuera!".

Dichas estas palabras, Lázaro, quien llevaba cuatro días muerto, salió de su tumba y resucitó ante la mirada incrédula de su familia y de los testigos que presenciaron el acontecimiento. Tras esto, Lázaro dedicaría su vida a su amigo Jesús y a predicar sus enseñanzas.

Otros santos que también se recuerdan son: