Joe Biden y Kamala Harris van a sanar a Estados Unidos

WASHINGTON. Luego de superar los 270 votos necesarios en el Colegio Electoral para ganar la Presidencia, el demócrata Joe Biden dijo que buscará que Estados Unidos sea nuevamente respetado en el mundo, y que su prioridad será unificar a la ciudadanía. "Prometo ser un Presidente que no busque dividir, sino unificar".

En un emotivo mensaje la noche de ayer, Biden señaló que EU entra ahora en un "momento de sanación", "Es hora de acercarnos, escucharnos, para progresar tenemos que dejar de ver a los oponentes como enemigos, no son enemigos".

Afirmó que su trabajo como Presidente de Estados Unidos comenzará "poniendo al COVID-19 bajo control", y anunció que el lunes próximo conformará una célula de crisis sobre el coronavirus con "científicos y expertos líderes" para abordar la pandemia.

Por su parte, su compañera de fórmula por la vicepresidencia, Kamala Harris, agradeció a los estadounidenses haber votado por la esperanza, "la ciencia y la verdad", para dar pie a "un nuevo día" en el país, durante su discurso de victoria en Wilmington (Delaware).

La proclamación de Biden ocurrió luego de que el recuento de sufragios le asignara los 20 votos electorales de Pensilvania, más tarde se sumaron los seis de Nevada.

La victoria del demócrata no será oficial hasta que el 14 de diciembre, el Colegio Electoral se reúna para realizar la votación y luego, el 6 de enero próximo, el nuevo Congreso certifique los resultados.

No obstante, ayer la incertidumbre terminó casi a las 11:30 horas, cuando un súbito clamor de claxonazos festejó la derrota electoral de Trump. Cientos salieron a las calles en las principales ciudades de Estados Unidos a celebrar.

Trump fue informado por ayudantes, mientras jugaba golf en uno de sus campos cerca de Washington. Pequeñas multitudes abuchearon al mandatario tanto al salir del club como al llegar a la Casa Blanca.

Washington, que es una ciudad 80 por ciento demócrata, festejó con bailes callejeros improvisados. "Estoy aquí para celebrar", comentó Jack Nugent, ingeniero informático de 24 años, mientras caminaba hacia Black Lives Matter Plaza, un área que fue epicentro de protestas antirracistas.

El lugar es parte de la avenida que conduce a la residencia presidencial y fue rebautizada para denunciar la brutalidad policial contra los afroamericanos.

ANUNCIA BATALLA

Hace cuatro años, el entonces candidato Trump afirmó que no reconocería una victoria que no fuera la suya. Ahora, como Presidente, dejó en claro que no cederá ni aceptará la proyectada victoria de Biden. Las elecciones, dijo, están "lejos de terminar".

En un comunicado, Trump anunció que mañana comenzará a "procesar nuestro caso en la corte". Pero se le atribuye haber presentado alegatos legales infundados contra la votación de 2020, incluso demandas ya desestimadas en Georgia y Michigan. Sus acusaciones de fraude electoral se han realizado sin pruebas.

"En Pensilvania, por ejemplo, a nuestros observadores legales no se les permitió un acceso significativo para observar el proceso de conteo. Los votos legales deciden quién es el Presidente, no los medios de comunicación", agregó.

Por José Carreño Figueras/Enviado

