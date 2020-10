¿Sin remedio? Voluntario para vacuna contra Covid-19 da positivo: VIDEO

Joan Pons Laplana, voluntario para las pruebas de la vacuna Oxford y Astrazeneca contra el Covid-19, resultó positivo en su última pueba.

A través de su cuenta de Twitter, el enfermero confirmó el resultado de los estudios. Agregó que se encuentra bien de salud. Sin embargo, señaló que la vacuna no impide que el coronavirus entre a tu organismo.

En un vídeo, el enfermero y también parte del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Cuidadores de Derbyshire, en Inglaterra, contó que contrajo síntomas como congestión nasal y dolor de cabeza por lo que se encuentra en aislamiento.

"Me he llevado un susto de muerte cuando el resultado ha vuelto que es positivo. Eso quiere decir que el virus me está intentando atacar y ahora falta ver, que ojalá que la vacuna empiece actuar y pueda acabar con el virus antes de que entre en la sangre. Eso es la diferencia entre vacunarse o no (...) La vacuna me protege que el virus pueda pasar de mi pulmón a la sangre".