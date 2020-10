Elecciones EU: Cancelan segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden

De acuerdo con medios estadounidenses, la Comisión de Debates Presidenciales canceló este viernes el segundo debate entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden 'por desacuerdos en el formato'.

Este segundo encuentro cara a cara estaba programado para el próximo jueves 15 de octubre desde Miami, Florida, y sería moderado por Steve Scully, editor de Política de C-SPAN.

De acuerdo con The Washington Post, la Comisión de Debates Presidenciales habría precisado en un comunicado que tanto Donald Trump como Joe Biden anunciaron tener otros planes para ese día.

En este sentido, el organismo se centrará en la organización del último debate entre los candidatos a la Presidencia de los Estados Unidos, el cual tendrá lugar el 22 de octubre en Nashville, Tennessee, y será moderado por Kristen Welker, corresponsal de NBC News en la Casa Blanca.

Trump no quiso un debate virtual

Cabe recordar que debido a que el presidente Donald Trump se encuentra convaleciente, tras dar positivo a Covid-19, la Comisión de Debates Presidenciales había informado este jueves que el segundo encuentro sería virtual.

Sin embargo, el presidente rechazó esta opción y dijo que no participaría si no era presencial; por su parte, Joe Biden dijo días antes que no debatiría con Donald Trump, si éste seguía enfermo de Covid-19.

Hasta el momento ninguno de los dos candidatos presidenciales se ha pronunciado sobre la cancelación del segundo debate; salvo Trump que retuiteó un mensje del Senador de Kansas, Bob Dole, quien acusa de 'injusta' a la Comisión de Debates Presidenciales y señala a los republicanos del organismo por no apoyar al presidente.

