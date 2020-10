¡Indignante! Policía dispersa a miles de manifestantes prodemocracia en Bangkok: VIDEO

La policía tailandesa dispersó el viernes en Bangkok a miles de manifestantes que volvieron a desafiar la prohibición de concentrarse, y piden reformas democráticas en el país. La policía antidisturbios hizo uso de cañones de agua contra los aproximadamente tres mil activistas reunidos en el centro de la capital, constataron periodistas de la AFP.

Los manifestantes contestaron erigiendo barricadas para intentar retrasar la dispersión de la concentración.

Once manifestantes y cuatro policías resultaron heridos, informó la emisora Police TV. El movimiento prodemocracia había previsto reunirse en Ratchaprasong, una gran intersección en el centro de la capital.

Pero los principales accesos estaban cerrados desde el comienzo de la tarde y la policía se desplegó alrededor del lugar, por lo que los manifestantes se quedaron así a unos cientos de metros de la zona.

"Poco a poco tenemos cada vez más valor", declaró a la AFP Nine, un estudiante de 21 años. "Si no tomo riesgos, no habrá ningún cambio", añadió.