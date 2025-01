Tamales de limón, la receta secreta (y facilísima) de Yuri de Gortari para sorprender a todos el Día de la Candelaria

Esta semana se terminó el maratón Guadalupe-Reyes, aunque no del todo, ya que después de haber partido la tradición rosca de reyes a quienes nos salió le muñequito, ¡tenemos que pagar los tamales! Si bien el Día de la Candelaria es hasta el próximo 2 de febrero, lo cierto es que ya todos estamos preparando hasta el mínimo detalle para no quedarle mal a la familia, los amigos y por qué no, hasta a los compañeros del trabajo.

Así que si eres de las personas que no quiere mandar a pedir su paquete de tamalitos, hoy te compartimos una deliciosa receta para que los prepares tú mismo desde la comodidad de tu cocina y no te alarmes, pues aunque muchos piensan que este platillo es de los más difíciles de hacer, lo cierto es que la receta es facilísima y no te tomará tanto tiempo, especialmente si sigues los consejos de los expertos.

Es por ello que hoy te compartimos la receta del fallecido chef Yuri de Gortari, quien en su famoso programa dejó recetas deliciosas, entre ellas esta alternativa de tamales de limón, un sabor que no encontramos con demasiada facilidad en las calles, por lo que al prepararlos para el Día de la Candelaria dejarás a todos sorprendidos, ¡y te coronarás como un experto de la cocina! Así que corre por lápiz y papel, y anota la lista de ingredientes para que te luzcas como un profesional de la cocina.

Además de la receta de tamales de limón, Yuri de Gortari nos dejó algunos tips para asegurar que los tamalitos queden perfectos, como son algunos trucos al colocarlos en la vaporera para su cocción, o bien, el hacerle moñitos en las agarraderas que si bien no le da un sabor al platillo, en las cocinas tradicionales mexicanas, se cree que así quedarán perfectos.

Ingredientes para hacer tamales

250 gramos de harina de arroz

250 gramos de harina de maíz

250 gramos de mantequilla

1 taza de azúcar

1 litro de leche

2 cucharaditas de polvo para hornear

Ralladura de cáscara de 3 limones

Jugo de 4 limones

2 gotas de pintura vegetal verde

Hojas de totomoxtle

¿Cómo hacer tamales?

Corta la mantequilla en cubos pequeños y comienza a batilla hasta que obtengas una crema muy esponjosa. A tu mezcla agrega el azúcar y vuelve a batir; estos pasos los puedes hacer a mano o con batidora para facilitar la tarea. Después añade poco a poco cada una de las harinas de arroz, de maíz y el polvo para hornear y la leche, puedes ir añadiendo una taza de cada ingrediente de poco en poco e ir valorando la calidad de la masa. Una vez listo lo anterior agrega la ralladura de limón, que es la pieza clave para el sabor y aroma de estos tamales. Agrega el jugo del limón sin dejar de batir y tendrás lista tu masa. Pero antes de darla por terminada, agrega dos gotas de pintura vegetal verde y disuelve en un poco de leche, agrega a la masa y vuelve a batir hasta que el color se integre a la perfección. Para ir formando tus tamales toma tus hojas de totomoxtle (maíz) y en ellas agrega una cucharada de la masa. Dobla la hoja y corta el sobrante. Ve colocando los tamales en la vaporera, cuida que queden bien paraditos; previamente en la base de la rejilla coloca hojas de maíz para que el agua no llegue a tu receta. Deja que se cuezan y están listos para servir.

¿Cuánto tiempo se le deja a los tamales?

Una de las mayores dudas a la hora de preparar tamales es cuánto tiempo hay que dejarlos bajo cocción para que queden esponjosos y deliciosos; de acuerdo con el chef Yuri de Gortari, sólo hay que dejarlos cocerse por una hora y 15 minutos, ni más ni menos, ya que este es el periodo en el que la masa quedará en ese punto perfecto para degustar los tamales.

¿Por qué se amarran las orejas de la olla al hacer tamales?

Seguramente alguna vez has visto cómo las ollas de los tamales tienen en sus agarraderas nudos o moños hechos con las hojas del maíz y esto es una tradición de las cocinas mexicanas, pues se cree que al amarrar las orejas, los tamales no escucharán los chismes o ruido de la cocina y con ello no tendrán distractores que afecten su sabor. Por otro lado, hay quienes después de meter bien paraditos los tamales y previo a ponerlos a cocer, les echan la bendición, algo que también asegura el éxito seguro en el platillo.

