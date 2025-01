Los anillos de resina se mantienen como tendencia en 2025 y Dua Lipa y Miley Cyrus los aman

En la industria de la moda todo es cíclico y en 2025 se evidencia por las propuestas que sobresalen. Una de las tendencias clave está vinculada con los años 90 y 2000, lo que significa que está de regresó el estilo pop que se caracteriza por sus colores vibrantes y la regla que dicta más es mejor.

Dicha tendencia es la de los anillos de resina que tuvo un boom en los años citados, al grado de que las famosas más destacables de esos años la lucieron; muestra de esto son Britney Spears, Christina Aguilera y las integrantes de la agrupación femenina británica Spice Girls.

La apuesta de moda regresó el año pasado y Dua Lipa y Miley Cyrus no la pasaron por alto, ya que la incorporan a sus looks estilo pop. Diversas marcas -tanto de lujo como convencionales (accesibles)- sumaron a sus colecciones estos accesorios que son perfectos para quienes buscan tener una imagen divertida y fresca, pero sobre todo no le tienen miedo a los diferente.

Tanto Dua Lipa y Miley Cyrus han demostrado que son fans de los anillos de resina. Fotos: Pinterest.

Qué son los anillos de resina

A diferencia de otros accesorios -específicamente los anillos tradicionales-, los anillos de resina están elaborados con materiales sintéticos que les permiten tener un aspecto moderno. De acuerdo con expertos en joyería, una característica de estos anillos es que son resistentes y, por ende, su durabilidad es mayor.

Otra característica de estos accesorios clásicos de los años 90 y 2000 es que hay gran variedad de diseños porque los elaboran en prácticamente todos los colores, tamaños y formas. Incluso hay modelos que incluyen pedrería y brillos, como sucedía hace más de 30 años.

La característica principal de estos anillos es que están elaborados con materiales sintéticos. Fotos: Pinterest.

Cómo usar los anillos de resina en 2025

Aunque es una realidad que los anillos de resina son una tendencia de 2025 que se inspira del estilo pop de los años 90 y 2000, actualmente los diseños tienen dos elementos que son clave en las nuevas propuestas de moda:

Detalles metálicos

Dichos detalles son especialmente en color dorado, que es un color que se ha impuesto en los últimos años

Para este 2025, es clave elegir anillos de resina en colores neutros. Fotos: Pinterest / Parfois.

Debido a que los colores son pieza clave de las colecciones de moda, esto permite considerar otro aspecto antes de comprar y usar los anillos de resina: los colores neutros están en auge porque son fáciles de combinar con otros colores, así como estilos y looks. Sumado a esto, hay que recordar que el verde oliva ya es parte de los colores neutros, así que un anillo de resina en este color es un básico este 2025.

