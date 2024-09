Sofía Castro llegó a su boda con cuatro pares de zapatos de lujo de más de 86 mil pesos, ¿cuánto cuestan los Jimmy Choo y Manolo Blahnik?

La boda más esperada del año era la de Sofía Castro y Pablo Bernot, pues desde hace años esta pareja se ha convertido en una de las favoritas, esto pese a que son pocos los detalles que suelen compartir con sus seguidores de redes sociales y desde que anunciaron que llegarían al altar la emoción se ha hecho presente en el mundo del espectáculo. El pasado sábado 7 de septiembre llegaron al altar por lo civil rodeados de familiares y amigos, e incluso los recién casados salieron a conversar con la prensa presente en el gran día.

Además de todo lo anterior, el lujo se hizo presente en la icónica fiesta, pero no sólo en la decoración o en la larga lista de invitados, pues los novios deslumbraron con sus radiantes looks. Por supuesto, la novia no decepcionó con un precioso vestido strapless ajustado y uno más de cuello halter y espalda descubierta con el que brilló gracias a la seda; si bien las prendas fueron las más vistas, en su boda Sofía Castro volvió a dejar en claro que es una amante de la moda y para ello llevó zapatos de lujo.

Para completar sus looks, Sofía Castro llevó cuatro pares de zapatos con marcas de renombre como Jimmy Choo y Manolo Blahnik, pues en su gran día tenía que llevar lo mejor. Según una foto que reposteó en sus historias de Instagram, llevó unas zapatillas, dos pares de sandalias y unos tenis con pedrería para ese momento de descanso tras una noche entera llena de baile.

Estos fueron todos los zapatos que usó en su boda. (Foto: IG @sofia_96castro)

En la foto se aprecian un par de tenis de marca todavía no identificada, pero también unos zapatos de salón Manolo Blahnik, unas sandalias Jimmy Choo y unas más de Aquazzura, que en conjunto y a excepción del primer par suman un total de más de 86 mil pesos. De esta manera la novia demostró que no escatimó en gastos en una de las fechas más importantes de su vida; aquí te contamos todos los detalles de estos costosos zapatos.

¿Qué zapatos de más de 86 mil pesos usó Sofía Castro en su boda?

El primer par de zapatos que eligió la hija de Angélica Rivera, mejor conocida como "La Gaviota", son de la marca colombiana Aquazzura, el modelo es las sandaluias Cupid Plateau con tacón de 130 mm que actualmente en el sitio de Farfetch tienen un precio de 19 mil 360 pesos; este diseño es perfecto para las novias por su color blanco marfil con acabado satinado y detalle de nudo, además de una pulsera en el tobillo y sus stilettos altos.

Este es el modelo de zapatos que llevó la novia a su boda. (Foto: Farfetch.com)

Los siguientes en la lista son unos zapatos de salón de la reconocida firma Manolo Blahnik Hangisi, este modelo de tacones bajos también destaca por un brillante color blanco que combina con cualquier vestido de novia. Además, su punta triangular y alargada combinada con un broche de piedras preciosas lo convierte en la apuesta más elegante para cautivar. El precio de estos tacones que lució Sofía Castro en su boda es de 25 mil 289 pesos, aunque en el sitio web de Cettire se encuentran con un gran descuento y su precio final es de 18 mil 967 pesos.

El broche resulta de lo más elegante. (Foto: Cettire)

Finalmente, en los tacones que lució Sofía Castro en su boda, destacan unos Jimmy Choo que son el sueño de cualquier novia. Se trata de unas sandalias Sacaria con tacón de 120 mm que le dan un toque moderno a la imagen nupcial por la combinación del color blanco con perlas artificiales en todo el diseño, por una puntera abierta, asó como un tacón cuadrado y pulsera al tobillo. El precio de este modelo es de 41 mil 790 pesos.

El tacón cuadrado alto también está recubierto con perlas de distintos tamaños. (Foto: Farfetch.com)

Aunque todavía falta conocer la marca y por lo tanto el precio de los tenis que lució Sofía Castro en su boda, la suma de estos tres modelos de zapatos de lujo es de 86 mil 439 pesos mexicanos. Por otro lado, no se debe de olvidar que se trata de un look nupcial completo al que hay que sumarle dos preciosos vestidos de novia, joyas, maquillaje y peinado.