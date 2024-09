Agua de coco y un bikini rojo, los secretos de Cynthia Rodríguez para disfrutar de unas vacaciones en la playa

Una escapada a la playa resulta casi obligatoria cuando en las ciudades el clima del otoño deja de ser poco agradable, por ejemplo, con las lluvias y un clima más fresco que nos hace tener que sacar del clóset esas prendas impermeables y calientitas que además de cubrirnos nos ayuden a evitar enfermedades en las vías respiratorias. Pero algo en lo que pocas personas piensan es en darse unas mini vacaciones en un destino tropical para así gozar del calor, además de lucir fabulosas con los mejores looks, entre los que se incluyen los trajes de baño y así nos lo acaba de demostrar Cynthia Rodríguez.

Pues la exconductora de "Venga La Alegría" apareció en Instagram con un carrete de fotos presumiendo sus vacaciones en la playa donde se lució espectacular con un icónico bikini rojo que la hace ver empoderada y como una mamá moderna, además de muy sensual. Sin embargo, no es lo único que ha llamado la atención de su más reciente publicación en redes, pues compartió todos sus secretos para disfrutar de la temporada y aquí te los compartimos.

Fue esta mañana cuando Cynthia Rodríguez reapareció en su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus más de cuatro millones de seguidores que ya está disfrutando de un merecido descanso, pero en esta ocasión con un viaje que seguramente es familiar, es decir junto a Carlos Rivera y con su bebito León. Las imágenes se volvieron tendencia en redes sociales, pues más allá de la cátedra de moda en bikini que nos dio la exconductora, conquistó por un rostro radiante y sonriente, así como por su mensaje revelando los secretos con los que disfruta de sus días alejados de los compromisos.

La esposa de Carlos Rivera sorprendió con una sesión de fotos a la orilla de la playa. (Foto: IG @cynoficial)

Cynthia Rodríguez se luce hermosa y radiante con fotos en bikini, Carlos Rivera reacciona

El look playero con el que Cynthia Rodríguez apareció este martes en redes es un radiante bikini en color rojo brillante que recupera las tendencias de la temporada otoño-invierno, pues recordemos que es en esta época del año en la que los tonos cálidos como los rojizos, amarillos y naranjas son un "must have" del guardarropas. Y cuando se trata de unas vacaciones, en la maleta nunca puede faltar un traje de baño completo, con escotes cut out o de dos piezas que nos haga arrebatar miradas.

De acuerdo con la también madre de familia, la opción perfecta para lograrlo es llevando un bañador moderno, mismo que se puede conseguir bajo la tendencia micro, pues para el top llevó el clásico corte triangular en las copas y con un broche en medio para darle un estilo glamuroso y elegante a la imagen. Pero lo que marca la diferencia es la parte de abajo, en la que apostó por un tiro bajo para dejar a la vista un vientre plano y una minicintura, así como un abdomen de acero.

"Playa, agüita de coco y mucho amor", escribió en su publicación.

De esta forma Cynthia Rodríguez eclipsó en redes. (Foto: IG @cynoficial)

Con la descripción de sus fotos, Cynthia Rodríguez reveló que sus secretos para disfrutar de unas vacaciones en la playa son tomar un agua de coco natural y perfecta para refrescarse ante el calorcito del lugar; mucho amor de familia junto a Carlos Rivera y su hijo León; sin embargo, el último toque está en lucirse con las mejores tendencias de moda y belleza que a continuación te enlistamos.

Bikini rojo.

Lentes de sol oscuros.

Manicura de uñas rojas.

