Poemas para sanar tu corazón después de la muerte de un perrito

La muerte de un perro puede ser igual de dolorosa que la de un familiar o un ser querido, el vínculo los seres humanos crean con sus lomitos es tan fuerte que pueden llegar a sentir un amor incondicional y muy poderoso. Los llegan a apreciar tanto que incluso los consideran como miembros de su familia. Por eso es que cuando mueren, su partida nos deja una herida profunda en nuestro corazón y si tu estás pasando por este duelo, algunos de estos poemas te pueden ayudar a sentir mejor y a transitar con amor el camino hacia la sanación.

A muchas personas les encanta tener como mascota a un peludito porque son compañeros incondicionales que nos dan mucho pero mucho amor, pero también nos brindan seguridad e incluso comodidad, la relación con ellos es única, no importa su tamaño ni la raza, ellos saben amar profundamente a sus duelos, por eso es que el duelo puede ser largo y gradual y en realidad no hay un tiempo específico para superar su partida.

Lo ideal sería permitir que el proceso del duelo y los sentimientos que vienen con el se desarrollen de forma natural sin forzarlo ni apresurarlo, sin embargo, hay algunas acciones que puedes hacer en tu día a día para ayudar a sentirte mejor conforme pasan los días. Tu cachorro estará agradecido contigo para toda la eternidad y tu tienes que seguir adelante, aprenderás a vivir sin él físicamente pero siempre lo llevarás en tu corazón.

Mi perro ha muerto.

Lo enterré en el jardín

junto a una vieja máquina oxidada.

Allí, no más abajo,

ni más arriba,

se juntará conmigo alguna vez.



Ahora él ya se fue con su pelaje,

su mala educación, su nariz fría.



Y yo, materialista que no cree

en el celeste cielo prometido

para ningún humano,

para este perro o para todo perro

creo en el cielo, sí, creo en un cielo

donde yo no entraré, pero él me espera

ondulando su cola de abanico

para que yo al llegar tenga amistades.



Ay no diré la tristeza en la tierra

de no tenerlo más por compañero

que para mí jamás fue un servidor.

Tuvo hacia mí la amistad de un erizo

que conservaba su soberanía,

la amistad de una estrella independiente

sin más intimidad que la precisa,

sin exageraciones:

no se trepaba sobre mi vestuario

llenándome de pelos o de sarna,

no se frotaba contra mi rodilla

como otros perros obsesos sexuales.



No, mi perro me miraba dándome la atención necesaria

la atención necesaria

para hacer comprender a un vanidoso

que siendo perro él,

con esos ojos, más puros que los míos,

perdía el tiempo, pero me miraba

con la mirada que me reservó

toda su dulce, su peluda vida,

su silenciosa vida,

cerca de mí, sin molestarme nunca,

y sin pedirme nada.



Ay cuántas veces quise tener cola

andando junto a él por las orillas del mar,

en el Invierno de Isla Negra,

en la gran soledad: arriba el aire

traspasando de pájaros glaciales

y mi perro brincando, hirsuto,

lleno de voltaje marino en movimiento:

mi perro vagabundo y olfatorio

enarbolando su cola dorada

frente a frente al Océano y su espuma.

alegre, alegre, alegre

como los perros saben ser felices,

sin nada más,

con el absolutismo de la naturaleza descarada.

No hay adiós a mi perro que se ha muerto.



Y no hay ni hubo mentira entre nosotros.

Ya se fue y lo enterré, y eso era todo.