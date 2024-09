¿Puedo bañar a mi perro cuando es temporada de lluvia y frío?

Durante la temporada de lluvias se te puede dificultar bañar a tu lomito con regularidad y es que en el otoño-invierno con la humedad y el frío seguramente no quieres que tu perro se enferme o la pase mal durante la ducha por el clima, por eso, debes saber que hay varios consejos para bañarlo que debes seguir para cuidarlo de que no se enferme.

Nuestros peluditos necesitan cuidados especiales en esta temporada, y es crucial que protejas su salud cuando el clima es adverso porque se pueden enfermar al no tener las precauciones necesarias. Lo primero que debes tener en cuenta es que durante el invierno no es necesario que los baños sean tan frecuentes, ya que no salen tanto a pasear ni se ensucian demasiado.

Regularmente se recomienda bañar a los perritos una vez al mes, pero todo dependerá de su raza, de sus necesidades y su estilo de vida. Bañarlo con demasiada frecuencia puede poner en riesgo su salud, nunca bañes a tu can cada semana y mucho menos todos los días porque su piel podría sufrir resequedad o consecuencias más graves. Siempre consulta con un veterinario especializado para que te asesore correctamente.

¿Cómo bañar a mi perro en temporada de lluvia y frío?

Baños cortos: si vas a bañar a tu perro asegúrate de tener todo preparado y listo. No lo tengas en la corriente de aire o húmedo solo porque fuiste por más agua o por su toalla. Esto les afecta directamente y el frío los hará temblar demasiado, no tardes más de 20 minutos en ducharlo y secarlo.

Baño con agua templada: regula la temperatura del agua, no lo bañes con agua demasiado caliente, tibia es lo ideal para no alterar su calor corporal.

Secado con toalla: lo ideal es que lo seques con una toalla para absorber toda la humedad, también puedes hacer uso de una secadora, siempre y cuando te asegures previamente de que el ruido no lo asustará y que puedas regular el calor para que no le queme en su piel.

Baños en interiores: en temporada de frío lo ideal es bañar los perritos en un interior bien cerrado y sin que entren corrientes de aire. Ducharlo en exterior podría ocasionarle un trauma porque es probable que pase mucho frío.

¿En qué horario se debe bañar a los perros?

Es indicado bañar a tu mascota entre las 9 y 12 del día, durante este lapso, el clima es mucho más templado y las corrientes de aire son menores. Pero debes considerar tu ubicación, si vives en un lugar en el que todavía hace frío durante estas horas, verifica si es más conveniente adelantar o retrasar este tiempo. No es una ley que bañes a tu perro exactamente al mes, considera qué tan sucio está con respecto a la temperatura ambiente, no lo expongas a clima muy bajo porque incluso puede ser mortal para ellos.

¿Puedo bañar a mi perro en la noche?

Lo indicado es que no lo bañes en la noche, es mucho mejor que su pelaje esté expuesto al sol mientras lo enjabonas y también para que se seque solo, pero si es necesario y urgente el baño, recuerda los consejos que antes te mencionamos, hazlo en un lugar cerrado y para que no quede húmedo, utiliza una secadora o también podrías probar un baño en seco.

