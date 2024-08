Georgina Rodríguez le saca tarjeta roja a outfits de Cristiano Ronaldo | VIDEO

La esposa del futbolista Cristiano Ronaldo ha destacado por su gusto para la moda y la belleza. Georgina Rodríguez un ícono si pensamos en pasarelas actuales y la vemos en muchos eventos vestir como toda una reina, por lo que es una voz autorizada para calificar los looks del afamado futbolista, quien no siempre se ha distinguido por tener el mejor gusto para vestir.

Y es que en el canal de Youtube de Cristiano subieron un divertido video donde se ve a Georgina sacarle tarjeta roja al ícono del Real Madrid y no por hacer una mala jugada en el campo, sino por su terrible gusto para vestir. Sin tocarse el corazón la modelo miró fotografías de CR7 y descalificó algunos de sus outfits con los que él creía verse bien.

Para nadie es un secreto que al inicio de su carrera Cristiano no tenía el gusto que ahora tiene, la fama y el dinero le abrieron horizontes y posibilidades de cambiar su forma de vestir, su gusto y refinar sus looks de pies a cabeza, basta únicamente recordar las fotos de cómo se veía este crack en los inicios de su carrera. La verdad es que hoy en día parece otra persona.

Georgina Rodríguez destroza los looks de Cristiano Ronaldo, sin piedad

Esos zapatitos nada qué ver. Foto: UR · Cristiano

"Gio tiene buen gusto en la moda, ahora vas a calificar mis outfits de los últimos 20 años", le dice a su esposa mientras ella lo mira con una sonrisa de incredulidad, al tiempo que Cristiano suelta una carcajada mientras ve una fotografía suya y dice, "para ser de hace 20 años creo que no estoy tan mal".

En la foto vemos a un joven Cristiano vestido con jeans, una camiseta Versace, zapatos negros y un reloj. "Es como un quiero y no puedo", dice Gio mientras analiza la imagen y reconoce que su pareja intentaba tener un estilo desde hace 20 años.

"Se esmeraba, con su reloj, sus zapatos que imagino eran los que estaban de moda...siete por el esfuerzo".

En el siguiente look le pone un cinco y afirma que está siendo generosa con él. Pero no todo estaba tan perdido ya que sí le dio un 10 en un look, aunque hay que destacar que el mismo Cristiano explica que ese outfit se lo compró Gio. Se trata de un conjunto Louis Vuitton de camisa y bermudas, valuado en mil 300 euros, mismo que usó el astro del futbol en el 2020 y que le valió decenas de memes y buras de algunos de sus compañeros, pues complementó con unas gafas al estilo John Lennon.

"Vamos hermano... Buen estilo no sé yo", le escribía el central Benatia, Marchisio le comentaba varias caras riéndose a carcajadas y Bonucci le respondía con un "increíble", fueron algunas de las bromas que le hicieron en Instagram cuando posteó ese look.

Le hicieron burlas en el 2020 cuando posteó este look en Instagram.

Mira todos los looks por lo que Gio le sacó tarjeta roja a Cristiano

No te pierdas todos los looks que evaluaron de Cristiano, pues hay un sorprendente 11 luego de que lo arrastró por su mal gusto al vestir con una playera de algodón deslavada, jeans rotos y una americana con pañuelo que le valió un 4 de calificación.