Esto es lo que le pasa a tu taza de baño si le agregas sal y luego tiras de la cadena

La sal es uno de esos ingredientes que no pueden faltar en la cocina y aunque bien es cierto que tenemos que ser prudentes en los niveles que consumimos para no afectar nuestra salud, pero al mismo tiempo su uso no puede ser erradicado ya que es la que le da sabor a nuestros platillos favoritos. Pero hay algo que pocas personas conocen y es que por la forma natural de este producto, se puede usar en la limpieza del hogar.

Existen muchas formas de usar la sal, ya sea para quitar el cochambre en la cocina, para dejar las superficies más limpias e incluso para dejar como nueva la taza del baño, pues solo basta con mezclarla con un producto básico que también tenemos en el hogar, verterla en el inodoro y después tirar de la cadena para tener resultados sorprendentes, ya que no quedará ninguna mancha ni rastro de suciedad.

Y si quieres saber cómo usar este poderoso ingrediente de cocina, aquí te compartimos todo lo que tienes que saber, desde el por qué se aconseja, hasta la forma correcta de hacerlo para así conseguir los resultados en la taza del baño, especialmente si contra lo que luchamos es el sarro que ocasiona manchas amarillentas en la cerámica y que dan esa impresión de falta de limpieza. ¿Aplicarás este truco de amas de casa?

Aprende a usar la sal para limpiar tu inodoro. (Foto: Freepik)

¿Por qué hay que tirar sal en el inodoro?

Tirar sal al inodoro es uno de los trucos de limpieza que todas las personas deben de conocer, pues es un gran aliado para facilitar la limpieza ya sea porque se usa sola o porque se combinan sus propiedades con otros ingredientes como puede ser el jabón o el bicarbonato de sodio, tan sólo por mencionar algunos. Además que este ingrediente es muy barato, tiene una larga lista de beneficios como son:

Limpiar

Desinfectar

Elimina el sarro

Elimina manchas

Neutraliza olores

No tiene químicos como sí lo tienen los jabones y otros productos

¿Cómo limpiar la taza del baño con sal?

En un bowl agrega de dos a tres cucharadas de sal de grano.

de grano. Agrega un cuarto de taza de jabón líquido , puede ser jabón para trastes.

, puede ser jabón para trastes. Allí mismo añade dos tazas de agua caliente y bicarbonato de sodio.

Mezcla bien y una vez listo vierte el preparado en la taza del baño cuidando muy bien que toda la superficie interna de la cerámica quede completamente cubierta con la fórmula. Déjala reposar por al menos 10 minutos.

Después talla el retrete y notarás que sin demasiado esfuerzo el sarro sale con mucha facilidad.

Finalmente tira de la cadena y tu taza de baño quedará como nueva.

Así de fácil y rápido podrás limpiar tu retrete. (Foto: Freepik)

Remedios caseros para quitar el sarro del baño

Sin embargo, tienes que saber que la sal no es el único ingrediente que te puede ayudar a quitar el sarro de la taza del baño, o bien, del azulejo que recubre las paredes, piso y hasta el techo. Aunque muchos jabones y el cloro pueden tener los resultados de limpieza y desinfección, lo cierto es que muchas personas prefieren algo natural y que sea fácil o barato de utilizar. Es por ello que aquí te compartimos algunos otros remedios caseros que puedes usar.