Cómo utilizar el limón para endurecer las uñas quebradizas

Los alimentos no sólo ayudan a alimentar al cuerpo, sino que también lo nutren de varias maneras porque poseen grasas, hidratos de carbono, minerales, proteínas y vitaminas. El limón es un cítrico que tiene una función importante en las uñas debido a que es rico en calcio y magnesio. De esta manera, será un hecho tener una manicura bonita y lucidora.

A continuación, te detallamos los beneficios de este fruto y cómo emplearlo para tener uñas fuertes. De esta forma, se les hace frente a las uñas quebradizas que son el resultado de varios factores, como una mala alimentación, algún padecimiento que daña la salud de las uñas y el mismo envejecimiento.

Las uñas quebradizas se presentan por varios motivos. Foto: Pexels.

Por qué las uñas son quebradizas

Una de las proteínas más destacables al hablar de las uñas es la keratina, que no sólo está presente en éstas, sino también en el cabello y la piel. Su función es vital porque dota de estructura, resistencia y suavidad. Por lo mismo, su baja presencia en el organismo se ve reflejado de varias maneras y las uñas quebradizas son una de ellas.

Para aumentar la presencia de queratina, es vital tener una buena alimentación. Expertos en el área de la salud recomiendan consumir carnes, frutas, legumbres y verduras. Algunas opciones esenciales para su producción son las siguientes:

Carnes: cordero, pollo y ternera

Frutas y verduras: brócoli, calabaza, espinaca, naranja, piña y zanahoria

Legumbres: garbanzo, lenteja y soya

El limón es rico en calcio y magnesio. Foto: Pexels.

Cómo usar el limón para endurecer las uñas

Además de tener una buena alimentación -de modo que es vital acudir con un experto en el área de la salud, como un nutriólogo-, también se pueden usar ciertos alimentos en los tratamientos de belleza. Uno de ellos es el limón cuyo uso es fácil y práctico para el cuidado de las uñas quebradizas.

Cuáles son los beneficios del limón en las uñas

Este cítrico no sólo se emplea en diversas preparaciones al momento de cocinar, sino que es rico en nutrientes porque contiene vitamina C. Pero eso no es todo, ya que aporta vitamina A, fibras y minerales, como calcio, fósforo, magnesio y potasio. De estos, el calcio y magnesio son fundamentales para tener uñas fuertes.

Una manera de combatir las uñas quebradizas es empleando limón. Foto: Pexels.

Paso a paso para hacer una mascarilla para las uñas con limón y ajos

El secreto de belleza para fortalecer las uñas consiste en hacer una mascarilla con limón y ajos. Para la preparación se requieren dos dientes de ajo, tres cucharadas de juego de limón y una cápsula de vitamina E, lo que es opcional.

Triturar los ajos Añadir el juego de limón cuando los ajos estén triturados Extraer la vitamina E de la cápsula y agregarla a la mezcla de ajos y jugo de limón Dejar que la mezcla repose entre 15 y 20 minutos

Una vez que la mascarilla de ajos y jugo de limón esté lista, se tiene que aplicar en las uñas que tiene que estar limpias, ya que así absorberán los nutrientes. Se aconseja dejar la mascarilla en las uñas una hora, de ser posible. Luego de este tiempo, es momento de limpiar las uñas. Este proceso se puede repetir todos los días durante una semana. Es importante que la aplicación sea en la noche para evitar que aparezcan manchas ante la exposición de las manos al sol.