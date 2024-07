¿Cómo preparar jabón potásico en casa? Elimina las plagas, le da brillo a las plantas y es amigable con mascotas

¿Has escuchado hablar sobre el jabón potásico? Lo cierto es que muy pocas personas lo conocen, ¡y es una pena!, porque es una de las joyas más escondidas de la jardinería y con la que nuestras plantas se pueden ver beneficiadas no sólo desde lo exterior y con su apariencia, sino también con el bienestar en su interior. Es decir, que con su uso podemos hacer que crezcan, florezcan y se nutran al máximo.

¿Qué es el jabón potásico?

El jabón potásico es uno de los plaguicidas más efectivos dentro del mundo de la jardinería, pues sus ingredientes ayudan a que decenas de insectos se alejen de nuestras plantas, evitando así que se las coman y eviten que crezcan de la mejor manera. La mejor parte es que es un remedio casero que se usa desde hace mucho tiempo y que en la actualidad ya se vende como un producto, pero que puedes asegurar su funcionamiento al prepararlo tú mismo.

Puedes usar el jabón potásico en las plantas de interior. (Foto: Pexels)

Algo adicional a su uso, además de todo lo relacionado con las plagas es que este preparado casero tiene múltiples beneficios para las plantas en sí, ya que no sólo sirve como un insecticida, pues al ser cien por ciento natural no daña las raíces, tallos u hojas con los químicos, algo que resulta también ecológico con el medio ambiente y no pone en riesgo a los polinizadores como las abejas. Además, ayuda a limpiar las hojas de las planta tras aplicarlo y pasar una servilleta de cocina; en lo que respecta a lo físico, debes de saber que al ser un fertilizante, notarás cambios inmediatos en tus plantas.

¿Cómo preparar jabón potásico en casa?

Ingredientes:

40 gr de agua de lluvia

40 gr de hidróxido potásico

1 recipiente de cristal

240 gr de aceite de girasol

Recicla el agua de lluvia para tus plantas. (Foto: Pexels)

Prepara el jabón potásico

Vierte el agua de lluvia en uno de los recipientes y allí añade el hidróxido potásico. Mezcla muy bien hasta que se integren todos los ingredientes.

Ahora agrega a tu mezcla el aceite de girasol y vuelve a mezclar. Una vez que todos los ingredientes se integraron tapa tu recipiente de cristal y deja reposar la mezcla pro dos semanas en un lugar templado.

Una vez transcurrido el tiempo llegó el momento de utilizar el jabón potásico y para ello sólo tienes que tomar 25 gramos del producto y diluirlos en un litro de agua caliente. Deja entibiar y aplica con ayuda de un atomizador.

Aplica el producto al menos una vez por semana para que las plantas afectadas por las plagas de insectos también descansen del producto.

Finalmente, si tienes mascotas en casa te pedimos que te mantengas tranquilo, pues es uno de los productos más amigables con perros, gatos y otras especies, así que no tengas miedo de aplicarlo en las plantas de interior o en las que tienes en el jardín; sin embargo, también te recomendamos que tus animalitos no estén cerca al momento de aplicar el jabón y que en caso de que notes alguna reacción en tus peludos, corras al veterinario.