¿Fan de One Piece?, aprende a preparar la carne favorita de Luffy de manera fácil y sencilla

Prepara la carne de Luffy como la viste en el anime de One Piece Toei Animation

One Piece es una famosa serie de manga y anime creada por el autor japonés Eiichiro Oda y publicada por la revista Weekly Shonen Jump, la cual narra las aventuras del joven Monkey D. Luffy y su tripulación, quienes lo acompañan en su camino para convertirse en el próximo rey de los piratas.

Si eres fan de la serie o la has visto alguna vez, seguramente te ha dado curiosidad conocer cuál es el sabor de la carne que tanto le gusta a Luffy y que aparece comiendo en múltiples capítulos, pues no te quedes más con las ganas, que aquí te traemos esta receta extraída directamente desde el recetario oficial de One Piece, compartida en TikTok por el usuario Jorge Tesch.

Esta deliciosa receta esta hecha a base de pollo y huevo

Foto: TikTok: jorgetesch_

Ingredientes para preparar la carne favorita de Luffy

4 piernas de pollo

4 huevos cocidos

1 kg de carne picada de pollo

30 g de pan molido

2 huevos

30 ml de leche

Para preparar el aceite glaseado:

250 ml de agua

2 cucharadas de miel

45 ml de salsa de soja

1 trozo de 5 cm de jengibre

1 cucharadita de aceite de sésamo

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de pimienta negra

2 cucharadas de maicena disueltas en agua

Pasos para preparar la carne favorita de Luffy