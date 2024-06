Café con lavanda: la receta casera que está rompiendo la red y promete ser la bebida del verano

El café se ha convertido en una de las bebidas más amadas y es que no importa si hace frío o calor, ya que es tan versátil que puedes tomarlo con hielos, en frappé o salido de la cafetera. Así mismo, el café combina a la perfección con un sinfín de ingredientes y con la llegada del lluvioso verano se ha popularizado una receta casera poco convencional: el café con lavanda.

La receta viral de café con lavanda que debes probar este verano

Esta combinación inusual no solo promete ser la bebida del verano, sino que también está causando sensación en las redes sociales por sus múltiples beneficios y su exquisito sabor. Según un artículo del medio internacional "The Spruce Eats", la combinación de café y lavanda no es nueva, de hecho, ha sido popular en ciertas regiones de Francia durante años; sin embargo, es en los últimos meses que esta bebida se ha vuelto popular debido a su gran sabor; si tú también quieres probarla, aquí te comparto una receta muy sencilla de hacer.

El verano está aquí y, con él, llega la búsqueda de bebidas refrescantes y originales que nos ayuden a combatir el calor o calentarnos durante los días lluviosos.

Fotografía: Freepik.

Ingredientes para el café con lavanda:

1 taza de tu café favorito recién hecho

1 cucharadita de flores de lavanda secas (asegúrate de que sean aptas para consumo)

1 taza de leche (puedes usar leche de vaca, almendra, avena, etc.)

Una o dos cucharadas de miel o el endulzante de tu elección

Hielo (opcional)

Paso a paso para preparar café con lavanda:

En una cacerola pequeña, calienta la leche a fuego medio hasta que comience a hervir y agrega las flores de lavanda secas y reduce el fuego. Deja que la mezcla se cocine a fuego lento durante unos cinco minutos, removiendo ocasionalmente. Usa un colador fino para retirar las flores de lavanda de la leche. Asegúrate de presionar las flores para extraer toda la leche y el sabor posible. En una taza grande, combina el café recién hecho con la leche infusionada con lavanda, agrega miel o el endulzante de tu elección y mezcla bien. Si prefieres tu bebida fría, vierte la mezcla sobre un vaso lleno de hielo y si la prefieres caliente, simplemente disfruta de la mezcla tal cual.

Una de las ventajas del café con lavanda es su versatilidad, ya que puedes experimentar con diferentes tipos de leche y endulzantes para encontrar la combinación que más te guste. También puedes añadir otros sabores, como una pizca de vainilla o canela, para darle un toque personal e incluso puedes convertirlo en un frappé, para ello simplemente mezcla el café con lavanda preparado con hielo adicional y un poco de crema en una licuadora hasta obtener una consistencia suave y cremosa.

La popularidad del café con lavanda se ha disparado gracias a plataformas como Instagram y TikTok, donde amantes del café han compartido sus experiencias y recetas con entusiasmo.

Fotografía: Freepik.

¿Cuáles son los beneficios de beber café con lavanda durante el verano?

El café con lavanda se ha convertido en una de las bebidas más populares del verano, y no es difícil ver por qué, ya que su combinación de sabores delicados y beneficios para la salud la convierte en una opción refrescante y relajante para cualquier momento del día. Pero además de ser una bebida con la que seguramente impresionarás a tus invitados, el café con lavanda también contiene distintos beneficios para la salud, tales como:

Efecto refrescante

El café con lavanda se puede servir frío, proporcionando una bebida refrescante ideal para los días calurosos del verano. La combinación del café con hielo y el sabor delicado de la lavanda ayuda a combatir el calor de manera deliciosa y revitalizante.

Ya sea que busques una nueva bebida para impresionar a tus amigos o simplemente quieras disfrutar de un momento de tranquilidad, el café con lavanda es la elección perfecta para este verano.

Fotografía: Freepik.

Propiedades calmantes

La lavanda es conocida por sus propiedades relajantes y ansiolíticas, por lo que consumir café con lavanda puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo una sensación de calma y bienestar durante los días más intensos del verano.

Mejora del sueño

A pesar de que el café es un estimulante, la lavanda puede ayudar a contrarrestar sus efectos, por lo que beber café con lavanda puede contribuir a una mejor calidad del sueño, lo cual es beneficioso cuando las altas temperaturas dificultan el descanso nocturno.

La lavanda, conocida por sus propiedades calmantes y su fragancia única, se ha convertido en el complemento perfecto para el café, creando una bebida que no solo es deliciosa, sino también relajante.

Fotografía: Freepik.

Beneficios antioxidantes

Tanto el café como la lavanda son ricos en antioxidantes, y estos compuestos ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo, protegiendo las células del daño y contribuyendo a una piel más saludable, algo esencial en verano debido a la mayor exposición al sol.

Estimulación y relajación equilibradas

La cafeína del café proporciona un aumento de energía y alerta, mientras que la lavanda ofrece un efecto relajante. Esta combinación permite mantener la energía y el enfoque durante el día sin causar nerviosismo, proporcionando un equilibrio ideal.

Estos beneficios hacen del café con lavanda una opción excelente para disfrutar durante el verano, combinando sabor, salud y bienestar en una sola bebida.

Fotografía: Freepik.

Mejora del estado de ánimo

El aroma y el sabor de la lavanda pueden tener efectos positivos en el estado de ánimo. Disfrutar de una bebida que combina la riqueza del café con la fragancia calmante de la lavanda puede elevar tu ánimo, haciéndote sentir más relajado y feliz.

Digestión mejorada

La lavanda tiene propiedades digestivas que pueden ayudar a aliviar problemas estomacales. Incorporar lavanda en tu café puede ser beneficioso para mantener una buena salud digestiva durante el verano, especialmente después de comidas pesadas.