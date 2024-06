Choppy bob, el corte de cabello que te rejuvenece al instante por ocultar las arrugas, llévalo después de los 50 años

Las arrugas son las peores enemigas de muchas mujeres y aunque en pleno 2024 muchas aprenden a aceptarse poco a poco, lo cierto es que para otras siguen siendo una inseguridad; sin embargo, las cremas o incluso pasar por tratamientos de belleza como el bótox no siempre son las primeras opciones, especialmente para aquellas mujeres que quieren apostar por lo natural. La buena noticia para este grupo es que un buen corte de cabello puede ayudar a disimular todas esas imperfecciones del cutis para lucir icónicas y perfectas.

Es por ello que hoy te compartimos una tendencia de belleza que ya está causando sensación en los salones de belleza, pues es la más solicitada. Nos referimos al corte choppy bob, un estilo de melena corta al que se pueden sumar todas las mujeres con 50 años cumplidos o más y que además de darle mucho volumen y movimiento al pelo, es perfecta para rejuvenecer al instante; para lograrlo debemos hablar a profundidad de este look, así que si estás pensando en renovar tu imagen, te recomendamos no dejar de leer.

Sigue leyendo:

Cómo hacer una pedicura en casa sin gastar dinero y lucir unos pies bellos en verano

Uñas tornasol, la tendencia en manicura que reinará este verano porque es divertida y elegante a la vez

Las capas son perfectas para darle un volumen extra a tu melena. (Foto: Pinterest YourWifeKnows)

¿Qué es el choppy bob? Conoce todo sobre este corte de pelo

Seguramente alguna vez has escuchado hablar de los cortes bob, pues son muy versátiles y esto es precisamente lo que nos permite llevarlos todo el año, ajustarlos a nuestro tipo de rostro y facciones, así como de cabello, es decir, sin importar si lo tenemos lacio o rizado, grueso o delgado. Pero entre la infinita variedad de estilos que podemos llevar este 2024, el que más destaca es el choppy bob que brilla por sí mismo al ser de bajo mantenimiento y fresco para el verano, ¡y ni hablar de su efecto rejuvenecedor!

Así que si tienes más de 50 años y sientes que te urge renovar tu imagen por algo que te quite unos cuantos años de encima, sin duda tienes que darle una oportunidad. Por si fuera poco, es el corte de pelo que Carolina Herrera aceptaría para las mujeres maduras, pues no llega ni a los hombros, pero el resultado es fabuloso y no te causará dolor de cabeza.

Para lograr el corte perfecto asegúrate de pedirle a tu estilista que preste atención hasta a los mínimos detalles, ya que para conseguir el estilo perfecto hay que llevarlo sí o sí con muchas capas desfiladas que además de ayudar a dar mucho volumen, son ideales para que el pelo no se vea pesado. Además es esto en combinación lo que logra el efecto rejuvenecedor, todo gracias a una caída de la melena delicada con la que se ocultan las arrugas y líneas de expresión, así como que suavizan hasta las facciones más toscas, por ello muchas personas con el rostro cuadrado le dan una oportunidad al choppy bob.

Un tono rubio también te puede ayudar a ocultar tus canas. (Foto: Pinterest povixi.com)

Por otro lado, el largo perfecto para sumarte a esta tendencia es que jamás debe de superar la altura de la mandíbula, pues de lo contrario se transforma a otra de las versiones de los cortes bob. Debes de saber que para estilizar el corte puedes lucirte con rayas en el peinado, ya sea al medio de la cabeza o en los lados, pero si lo que quieres es marcar tu propia tendencia también puedes agregar un flequillo de cortina y ligero que se abra hacia los laterales.

¿Qué dices, le darías una oportunidad a este corte de cabello? Te aseguramos que quedarás enamorada al verlo en tu rostro y la mejor parte es que es muy fácil de peinar, además que es de bajo mantenimiento, algo que sin duda te evitará ir al estilista con demasiada frecuencia, pues un despunte será suficiente. Finalmente, lo puedes combinar con mechas o rubios con los cuales ocultar las canas que aparecen después de los 50 años.