Las 3 razas de perros más peligrosas para tener un hogar

La adopción de una mascota implica conocer cuáles son las características de cada especie. En el caso, de cuidar un perro implica una gran responsabilidad. En ese sentido, debes tener tiempo, paciencia, recursos financieros y dedicarle atención.

En las redes sociales se viralizó un video de la veterinaria, Aletzia Viveros, en el que le consultó a sus colegas qué perros nunca tendrían en su hogar. Vale mencionar que obtuvo 13 millones de reproducciones y las respuestas permitieron hacer un listado de cuáles son las 3 razas de perros peligrosas para tener en un hogar. Los resultados ofrecidos por los especialistas, son: Bulldog, Husky y Pug.

El Bulldog ocupa el primer puesto según algunos veterinarios.

Fuente: Pinterest

Estas son las razas que debes evitar tener en tu hogar

Vale mencionar que el primer puesto propuesto por los especialistas es el Bulldog. Este perro posee un carácter fuerte y fiereza. Debe ser educado de muy pequeño para desactivar cualquier conducta inadecuada para vivir en sociedad. Es importante señalar que esta raza,, sufre de enfermedades congénitas como la estenosis pilórica (engrosamiento de la apertura entre el estómago y el intestino delgado) y problemas cardíacos.

Otra raza que debes ser educada si decides adoptarlo es el Husky. Es importante destacar que este perro no es dócil, ni tampoco amigable. Más allá de ser fieles compañero, debe ser criado en lugares abiertos, con mucho espacio para su esparcimiento y no, por el contrario, en departamentos o casas que no tengan una amplia salida al exterior.

En el podio también se encuentran el Pug y Husky. Fuente: Pinterest

El Pug fue otro de los perros mencionados como peligrosos para tener en tu hogar. En este caso, no nos referimos a su pequeño porte sino a sus problemas de salud. Uno de ellos es la complicación al momento de respirar. Una consecuencia de esta anomalía (tiene la tráquea más estrecha que otros perros) es que no toleran las altas temperaturas y, por ende, en estaciones como primavera y verano sufren por demás este cambio climático.