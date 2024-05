5 claves súper secretas para lograr que tus sábanas siempre huelan a limpio de manera natural

En la búsqueda de un hogar más saludable y ecológico, muchas personas están dejando de lado productos comerciales llenos de químicos y buscando alternativas naturales para mantener sus prendas limpias y con un aroma embriagante. Pero una preocupación común es cómo mantener las sábanas siempre frescas y con un olor agradable, ya que éstas suelen pasar varios días sin ser lavadas.

Sigue leyendo:

Descubre el truco para eliminar las manchas de agua y el molesto sarro que invade tu baño

¿Cómo limpiar las joyas? Utiliza solo dos ingredientes de cocina para eliminar el óxido de la bisutería

¿Cómo mantener las sábanas con un aroma delicioso?

Mantener tus sábanas frescas y con un aroma agradable sin utilizar suavizantes de telas comerciales es totalmente posible, todo gracias a los métodos naturales y aunque hay varias técnicas para lograrlo, aquí te comparto cinco claves súper secretas para lograr que tus sábanas huelan a limpio de manera natural, así que ¡toma nota!

Incorporando estos cinco secretos súper efectivos en tu rutina de lavado, no solo disfrutarás de sábanas que huelen a limpio, sino que también contribuirás a un hogar más saludable y ecológico.

Fotografía: Freepik.

1. El poder del bicarbonato de sodio y el vinagre blanco

El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco son dos ingredientes básicos que probablemente ya tienes en tu cocina y que pueden transformar tu rutina de lavado. El bicarbonato de sodio actúa como un desodorizante natural y ayuda a eliminar olores persistentes, para lograrlo sólo debes agregar media taza de bicarbonato de sodio a tu ciclo de lavado para neutralizar los olores.

Por otra parte, el vinagre blanco no sólo es un excelente desinfectante, sino que también suaviza las telas de manera natural. Añade media taza de vinagre blanco durante el ciclo de enjuague y no te preocupes por el olor a vinagre; desaparecerá una vez que las sábanas estén secas.

2. Aceites esenciales

Los aceites esenciales no solo proporcionan un aroma agradable, sino que también tienen propiedades antimicrobianas. Puedes añadir unas gotas de tu aceite esencial favorito al vinagre blanco antes de agregarlo al ciclo de enjuague. Lavanda, eucalipto y árbol de té son opciones populares, ya que estos aceites no solo dejarán tus sábanas oliendo a fresco, sino que también pueden ayudar a eliminar bacterias y ácaros. Otra opción es hacer un spray para la ropa mezclando agua destilada con unas gotas de aceite esencial. Rocía ligeramente tus sábanas antes de guardarlas para mantener un aroma fresco entre lavados.

Así que la próxima vez que laves tus sábanas, prueba estos consejos y experimenta la frescura natural en cada noche de descanso.

Fotografía: Freepik.

3. Secado al sol

El sol no solo ayuda a secar tus sábanas de manera eficiente, sino que también actúa como un desinfectante natural gracias a sus rayos ultravioleta. Colgar las sábanas al aire libre no solo las dejará oliendo a limpio, sino que también reducirá la cantidad de bacterias y ácaros. Si no tienes un lugar al aire libre donde colgar tus sábanas, intenta colocarlas cerca de una ventana abierta, ya que el aire fresco y la luz natural pueden hacer maravillas para mantener tus sábanas frescas y libres de olores.

4. Lavado frecuente y con agua caliente

Una de las claves para mantener las sábanas frescas es lavarlas con regularidad, ya que las expertas afirman que éstas deben lavarse al menos una vez por semana para eliminar sudor, células muertas de la piel y otros residuos que pueden causar malos olores. Además, el uso de agua caliente en el ciclo de lavado puede ayudar a matar bacterias y ácaros de polvo, dejando tus sábanas más limpias y frescas. Sin embargo, asegúrate de seguir las instrucciones de cuidado de tus sábanas, ya que algunos materiales pueden dañarse con agua caliente.

Las bolas de secado también son una excelente alternativa a las hojas de suavizante de telas.

Fotografía: Freepik.

5. Mete pastillas de jabón en donde guardas las sábanas

Uno de los trucos tradicionales es meter pastillas de jabón o bolsas de tela con flores secas en los armarios. Las pastillas de jabón, especialmente las de olores cítricos o con notas limpias, pueden aromatizar tu ropa de manera sutil y efectiva. Simplemente colócalas sin envoltorio en cajones o armarios. Alternativamente, expertas recomiendan usar bolsas de tela con aceites esenciales, o incluso un ramillete de lavanda, para mantener un olor fresco y natural en tus textiles.

¿Cada cuánto tiempo deben lavarse las sábanas y por qué?

Las sábanas deben lavarse al menos una vez por semana para mantener una buena higiene y salud. Dormir en sábanas limpias es crucial porque, durante la noche, la piel elimina células muertas, sudor y aceites naturales que se acumulan en las telas. Además, los ácaros del polvo, que pueden desencadenar alergias y problemas respiratorios, prosperan en ambientes cálidos y húmedos como las camas.

Las bolas de secado ayudan a reducir la electricidad estática, lo que significa que tus sábanas saldrán de la secadora menos arrugadas y con una textura más suave.

Fotografía: Freepik.

Lavar las sábanas semanalmente ayuda a eliminar estos residuos y ácaros, reduciendo el riesgo de alergias y mejorando la calidad del sueño. Si alguien en el hogar está enfermo o si se suda mucho por la noche, es recomendable lavar las sábanas con mayor frecuencia para evitar la propagación de bacterias y gérmenes.