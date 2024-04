Peinados locos: 6 ideas que son muy divertidas y fáciles de hacer para el Día del Niño

Ya se acerca la temporada de peinados locos para el Día del Niño y la Niña y si todavía no sabes cómo vas a preparar a tu peque para este día tan divertido, aquí te vamos a compartir unas ideas que seguro te van a funcionar y además de eso tus niños se van a emocionar y se la van a pasar genial durante el proceso.

En los últimos años se ha vuelto muy popular llevar a los niños y niñas con peinados locos a sus escuelas en el Día del Niño, esto con la finalidad de salir de la rutina y celebrar esta fecha anual tan especial para ellos. Hay algunos peinados que son super novedosos y creativos con diferentes temáticas. Estos son fáciles de hacer, rápidos y muy originales para el 30 de abril.

En los últimos años se ha vuelto muy popular llevar a los niños y niñas con peinados locos a sus escuelas en el Día del Niño | Foto: Pinterest

3 pinados locos que son creativos y fáciles para niña

No te preocupes si no tienes demasiados elementos e incluso si no quieres gastar mucho dinero en hacer un peinado loco, porque todos estos son fuera de lo común y lo mejor de todo es que no tienes que invertir demasiado para que tu hijo o hija se vean muy cool.

Peinado loco de cereales: Para hacer este peinado solo necitas peinar con dos chonguitos a tu pequeña. Mientras que para los elementos, corta un círculo en un plato de unicel por la parte de abajo y pega varios limpia pipas de colores en forma de rueda como los Frut Loops para representar el cereal. Colócalo en un chongo y en el otro pega una caja pequeña de cereal. Puedes usara gel para que no dañe el cabello.

Agrega una pequeña caja de cereal en un chonguito | Foto: Pinterest

Peinado loco de cupcakes: para este peinado solo necesitas un capacillo de colores, hazle un hueco en la parte de abajo o corta un extremo y luego une alrededor de cada chonguito. En la parte de arriba para representar una cereza, coloca un pompón rojo y para darle el toque divertido, pega muchos confetis en lo que resta del cabello y listo así quedará su peinado de cupcakes.

Pon muchos confetis para que se vean como chispitas | Foto: Pinterest

Peinado loco de helado: este es uno de los peinados más divertidos. Puede usar un cono de helado real y pégalo en un chonguito. Agrega pompones grandes a los lados para simular las bolitas de helado y confetis para simular las chispas. En el otro chinguito puedes hacer lo mismo o colocar un capacillo y agregar pompones.

Puedes usar conos reales o hacerlos tu misma | Foto: Pinterest

3 peinados locos para niños

Peinado loco de elmo: pinta el pelo de tu peque de color azul con tinte en polvo o lavable y luego pinta uno ojos en unas bolas de unicel y pégalos sobre su pelo. No te olvides de pegar las galletas, pueden ser enteras o completas; si pones pequeñas agrega varias o solo un par si son grandes. Quedará como un divertido muñeco elmo viviendo en su cabeza.

No olvides poner las galletas en el peinado | Foto: Pinterest

Peinado loco de mar: este es uno de los más sencillos pero más llamativos. Pinta el pelo de tu peque azul marino y agrega encima algunas figuras del océano como peces, algas y animales del mar.

Los animales del mar puedes hacerlos o usar de foami | Foto: Pinterest

Peinado loco de Hershey´s: si a tu peque le encanta ser atrevido y le gusta divertirse con todo lo que le pongas, este es el peinado ideal para él. Solo necesitas aluminio y listón blanco, encima coloca las letras de la famosa marca de chocolate Hershey´s y coloca sobre su cabeza como un sombrero.