A veces puede resultar muy complicado elegir el outfit de oficina adecuado, especialmente cuando no nos queremos ver tan elegantes pero tampoco tan casuales. Algo que te puede ayudar a la hora de seleccionar tu look es saber las combinaciones de colores que te harán ver casual pero con un toque de elegancia.

Algo que también debes considerar a la hora de escoger tu outfit de oficina son los accesorios y el calzado. Los primeros elevarán tu estilo y se verá más elegante, mientras que a la hora de complementar tu vestimenta puedes usar tenis o balerinas que no le quitarán formalidad e incluso te verás más trendy.

Seguir leyendo:

Así debes usar los tonos metálicos para darle elegancia a tus atuendos

La vestimenta de sándwich: Aprende a usar las capas en cada outfit

Leyenda

5 combinaciones de colores para verte casual y elegante en la oficina

Si quieres dar una buena imagen en tu trabajo, no solo es importante que seas una persona responsable y con buenas aptitudes, la percha es muy valiosa también. Tu forma de vestir y de arreglarte dice mucho de ti y decides que es lo que quieres proyectar, así que pon atención en este tema para que siempre destaques.

Blanco con azul mezclilla

El blanco es un color que representa pulcritud, procura siempre tener en tu clóset al menos dos camisas y una t-shirt básica en el mismo tono para que la puedas usar con diferentes estilos. Una combinación acertada es la camisa de cuello con jeans pero para que tu look no pierda elegancia, agrega un cinturón lindo que vaya a tono con tu calzado.

Una combinación acertada es la camisa de cuello con jeans | Foto: Pinterest

Negro con blanco

El infalible desde los tiempos más remotos y por algo se ha quedado entre las combinaciones base que le va a ir bien a tu outfit de oficina. Como tip te sugerimos agregar un accesorio de otro color que haga contraste en tu outfit. En la imagen se observa que el estilo fue perfectamente combinado con un cinturón café y ese accesorio le agrega formalidad.

Como tip te sugerimos agregar un accesorio de otro color que haga contraste | Foto: Pinterest

Tonos claros: Beige, blanco y café

De todas, esta es la combinación más elegante, el beige, blanco y café crean un balance ideal en tu look. Estos tres colores pertenecen a la misma gama pero el contraste que cada uno tiene hace que tu estilo se vea formal. Recuerda que siempre que uses algo blanco o beige debe estar totalmente limpio ya que de no ser así, mostrarás una imagen contraria a lo que deseas.

Recuerda que siempre que uses algo blanco o beige debe estar totalmente limpio | Foto: Pinterest

Gris oxford y blanco

El color gris oxford significa seguridad, modestia, confianza, inteligencia y conocimiento, úsalo en tus looks de oficina y seguro vas a destacar con tu look. Pero para darle un balance y reducir la formalidad a un nivel medio, te sugerimos que armes un conjunto con una prenda blanca y verás como logras un super contraste.

El color gris oxford significa seguridad, modestia, confianza | Foto: Pinterest

Blanco con azul marino y café

Los colores oscuros siempre representan formalidad, en este caso el azul marino se relaciona con el compromiso, la sofisticación y el poder económico. Para hacer un outfit casual pero a la vez formal, a una prenda de ese color combínala con calzado en color beige o pantalones en ese tono. Así crearás un look cero llamativo pero eso sí, muy trendy y elegante.