¿Cómo conservar las chochas para que sus flores exploten esta primavera?

Las chochas han estado ganando una increíble popularidad las últimas semanas, por lo que si has decidido regalarlas o tener algunas de ellas para tu hogar, te dejamos el mejor cuidado que puedes darles, así que toma nota.

Recuerda que estas son la famosa Yucca Carnerosana, un ramificado y arborescente, de hasta 20 metros de altura, con flores blancas como la nieve, recuerda que son tóxicas para tus mascotas y necesitan luz solar.

Las chocas en cuestión/Créditos: Especial

El mejor cuidado para tus chochas

Esta planta se adapta perfectamente a las condiciones secas y es muy sensible al agua si esta se estanca, durante la temporada de otoño e invierno, debes regarlas cada 2 o 3 semanas. Mientras que en verano, una vez a la semana, pues si se riega en exceso, las puntas de sus hojas tendrán manchas cafés con un halo amarillo y podrían pudrirse las raíces.

También hay que recordar, que no requieren muchos nutrientes; sin embargo, puedes agregar un fertilizante basal al plantar o desplantar y deberás agregar uno cada que inicie la primavera y el otoño, nunca en invierno, para que puedas acelerar la floración de tu chocha.

Un joven con su ramo de chochas/Créditos: Tiktok

¿Cuánta luz solar necesita mi chocha?

A las chochas les gusta la luz solar, por lo que hay que destacar que de no tener un ambiente con la luz solar necesaria, tu chocha no podrá florecer como debe, eso sí, a las chochas no les gustan tener luz en enormes cantidades y deberás de proporcionar sombra.