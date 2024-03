3 Lecciones de vida para las personas exitosas que BTS puso en práctica para poder triunfar

BTS es conocido por ser el grupo más famoso del K-Pop actualmente, su influencia a nivel mundial es tal que han incursionado en el ámbito de la moda, filantropía, en el cine, la actuación y en organizaciones como la ONU y la UNICEF. Además, su historia de éxito es una de las menos predichas en la historia de Corea.

Siendo un grupo de una empresa desconocida y al punto de la quiebra, BTS debutó contra todo pronóstico, pues el proyecto se canceló varias veces tras la renuncia de los primeros integrantes. Además, RM decidió continuar con el grupo pese a la mala situación económica de su empresa y desechó seguir seguir con su carrera en solitario.

Hoy en día, BTS es un artista nominado al GRAMMY, el único y primer grupo coreano en lograrlo, venden millones de discos y llenan estadios en Asia, América y Europa. Además han recibido condecoraciones como la medalla al mérito cultural, incluso su servicio militar obligatorio fue discutido para que fueran exentos dado su éxito.

Sigue leyendo:

Wu Wei, la filosofía china para ser feliz que te enseñará a ver las cosa de una manera muy distinta

Las 3 lecciones de vida para ser una persona exitosa, basadas en la fama de BTS

BTS se ha caracterizado por salirse de la norma del K-Pop, pues han plasmado vivencias personales y han conectado con sus fans como ningún otro grupo lo ha hecho, pues tienen miles de fans alrededor del mundo. Han hecho canciones en inglés, han colaborado con artistas como Coldplay.

Liderazgo

Más allá de tener un modelo a seguir, BTS ha seguido su propio camino. Ser un líder no es estar al mando o haber sido el primero, sino tener las ideas claras de lo que uno quiere hacer.

El grupo nunca perdió de vista sus ambiciones y sueños, lo que les permitió trabajar en lo necesario para conseguir sus objetivos como estar nominados al GRAMMY. Hoy en día son inspiración para los jóvenes artistas que saben que todo es posible gracias a los logros de los idols.

El valor y costo del trabajo

En una entrevista, RM de BTS reveló que en Corea del Sur están muy acostumbrados al trabajo duro, ya que hace 70 años su nación era oprimida, pero ahora es un país al que muchos han mirado tras el fenómeno K-Pop.

Además, revela que "así se consiguen las cosas", perfeccionar bailes, ser cada vez mejores y tener una especie de oda a la juventud, aunque admite que el costo que tuvo que pagar fue dejar la vida universitaria, pero así es como debía ser para llegar a donde está.

La esencia de ser uno mismo

"Tu versión del universo es la mejor posible, no pienses en otras. No hay nada mejor que ser miembro de BTS", fue una de las lecciones aprendidas por RM de BTS a través de una película de Marvel, aunque pudiese cambiar su destino o sus elecciones, ser cantante es lo que siempre quiso ser, por lo que no hay que perder de vista lo que realmente uno quiere.