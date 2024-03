Sydney Sweeney recrea look de Angelina Jolie con vestido Marc Bouwer en la "after party" de los Oscar

La 96 edición de los Premios Oscar ocurrió la noche del 10 de marzo con sorpresas de todo tipo y que incluyen a las celebridades, pero también a las películas galardonadas como lo mejor del cine y que por lo tanto nadie se puede perder; sin embargo, la euforia por la ceremonia más esperada de La Academia no ha llegado a su fin, ya que luego de que se dieran a conocer a los ganadores, también tuvieron lugar las "after parties" que reunieron a todos los famosos, actores o no.

Una de las que más revuelo causó, al igual que cada año, fue la after party de Vanity Fair, a la que asistieron desde los nominados hasta otro invitados de renombre. Aunque la fiesta nos dejó momentos y looks icónicos, fue la actriz Sydney Sweeney quien se robó todos los reflectores al presumir su belleza, imponer moda y recuperar del archivo uno de los diseños de Marc Bouwer que no se había visto en más de 20 años.

Además del escote en "V" en el frente, presumió uno más en la espalda. (Foto: AFP)

Sydney Sweeney recrea look de Angelina Jolie con vestido blanco de Marc Bouwer

Fue la madrugada de este domingo cuando se llevó a cabo la fiesta post-Oscars de Vanity Fair a la que se dieron cita todo tipo de celebridades, entre ellas Sydney Sweeney, quien se robó todas las miradas al recrear uno de los looks más icónicos de Angelina Jolie, quien hace 20 años lució el mismo diseño en un color blanco de seda a la entrega de premios de La Academia.

Se trata de un diseño de Marc Bouwer que recupera un escote profundo y al estilo de Marilyn Monroe, pero con una falda extra larga y con cola, misma que hizo que la actriz de "Euphoria" resaltara en la alfombrar roja de Vanity Fair. Para la ocasión también apostó por un bonito y lujoso collar de Messika con piedras preciosas, así como un nuevo look al olvidarse de su melena larga y rubia, para llevar un corte bob.

También recortó su cabello. (Foto: AFP)

Así lució Angelina Jolie hace 20 años con el mismo vestido. (Foto: IG @marcbouwer)

Este diseño de archivo lo lució Angelina Jolie en los Premios Oscar 2004. De acuerdo con Vogue, fue la propia protagonista de "Con todos menos conmigo", quien pidió que se le consiguiera el vestido luego de verlo; sin embargo, para mantener la esencia del vestido, se escogieron unas plataformas más altas para que la famosa se luciera sin alterar el look.

Por otro lado, se agregó que para el lujoso collar de Messika que lució Sydney Sweeney también estuvo inspirado en el que llevó Angelina Jolie hace 20 años; se trata de una pieza de tres hileras con dos enormes diamantes, uno en forma de pera invertida de 17.04 quilates y uno de óvalo de 18.88 quilates.