Premios Oscar: usuarios enfurecen en redes por no incluir a Ignacio López Tarso en el In Memoriam

Durante la ceremonia de la edición 96 de los Premios Oscar, que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y celebrada este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, como cada año se transmitió el segmento conocido como In Memoria, sin embargo, terminó por generar tal polémica en México que se convirtió en tendencia en redes el nombre el actor mexicano Ignacio López Tarso.

¿El motivo? Que durante la transmisión del clip, con el cual se rinde tributo a aquellas figuras que destacaron en el séptimo arte y que fallecieron en el último año, no se hizo mención del nombre del protagonista de "Macario", película dirigida por Roberto Gavaldón y que fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera en el año de 1961, y quien falleció el 11 de marzo del 2023.

Mexicanos se lanzan contra los Premios Oscar por no mencionar a López Tarso

"Macario", película dirigida por Roberto Gavaldón, se estrenó en 1960. FOTO: Especial

Sobra mencionar que Ignacio López Tarso es considerado una de las figuras artísticas más destacadas en nuestro país debido a su amplia trayectoria, que abarcó casi siete décadas, así como a su legado artístico, del cual dan fe las decenas de películas en las que participó, así como telenovelas, obras de teatro, así como los incontables premios a los que se hizo acreedor.

Este motivo fue suficiente para que durante la transmisión de los Premios Oscar los internautas mexicanos enfurecieran una vez que durante la transmisión del segmento In Memoria, se omitiera a una de las mayores figuras del cine mexicano. Aunque cabe destacar que fue en la ceremonia de premiación del año pasado, es decir, la edición 95 en donde la Academia decidió no incluir a López Tarso en el video, quien había muerto solo unos días antes.

Ignacio López Tarzo debutó en 1954 en la película "La Desconocida". FOTO: Especial

Es por ello que en esta ocasión el público mexicano esperaba ver que lo recordaron y le reconocieran su trayectoria artística con una mención en el citado clip, cosa que no ocurrió. En esta ocasión el segmento duró menos de lo acostumbrado y destacó por la participación del cantante Andrea Bocelli y su hijo Matteo:

En redes sociales los usuarios externaron su descontento y molestia por este hecho con diversos comentarios: "Me siento totalmente ofendido que en el 'In memoria' no saliera Ignacio López Tarso"; "Ahora ignoraron en el In memoriam a Ignacio López Tarso, quien incluso era miembro de la academia de Hollywood y votante" y "Qué mam*da no poner a Ignacio López Tarso en el 'In Memoriam' siendo que 'Macario' fue una película nominada al Óscar. Se me hace una falta de respeto", fueron solo algunos de los mensajes compartidos en X.