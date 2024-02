¿Cómo plantar papa en casa? Sencillo truco para que germine rápido

La papa es una de las verduras que tienen una gran facilidad para desarrollar raíces, por lo que resulta sumamente fácil que pueda germinar, pues incluso, a veces por descuido, puede llegar a hacerlo en tu refrigerador.

Sus propiedades nutrimentales son muchas, al igual que sus usos, ya que puede ser consumida frita, hervida, en puré, por mencionar algunas, lo cual la hace ideal para agregar a tu jardín casero.

¿Cómo cultivar papa en casa?

Debido a que la papa es un verdura, esta misma no tiene semilla que podamos extraer, pero no significa que no podamos usar una para plantar en casa, ya que solo necesitamos una en buen estado para lograr plantarla y tener más en nuestra casa.

Con un poco de humedad, las papas pueden germinar para que nazcan más Créditos: Pixabay

Lo primero que necesitaremos es seleccionar una papa en buen estado, que no tenga sus cascara rota o maltratada y des preferencia que no lleve mucho tiempo guardada.

Procederemos a lavarla correctamente para quitar la tierra e impurezas que pueda contener, sin dañar la cascara, pues esto es clave para que nuestra papa pueda germinar. A continuación, procederemos a colocar al menos tres o cuatro palillos alrededor de la papa, que sirven de soporte, ya que después colocaremos la papa en un recipiente con agua, pero logrando que solo cubra una cuarta parte de la misma.

Después de unos cuatro a 6 días, notaremos que han empezado a brotar raíces de la papa, pero deberemos esperar a que al menos tengan un centímetro aproximadamente de largo, si esto ya ocurrió, procedemos a pasar la papa a un maceta con tierra fértil, cuidando de que las raíces queden en la parte más baja de la misma pero con espacio suficiente para su desarrollo y crecimiento.

Pasadas unas cuantas semanas, en la maceta comenzarán a salir pequeñas papas, parecidas a la de tamaño cambray, las cuales crecerán si es que las dejas más tiempo en la maceta. Deberás regar tu papa al menos una vez por semana.

Las papas son consideradas un alimento básico Créditos: Pixabay

¿Qué beneficios tiene comer papa?

La papa ha sido considerada como un alimento básico en muchos lugares del mundo, por lo que tiene una importante consideración en la alimentación de las personas, ya que este tubérculo proporciona al menos un 40 por ciento de energía que se requiere al día.

La papa contiene hierro, calcio, fósforo y vitamina C, las cuales contribuyen a mejorar el funcionamiento del sistema digestivo, a mantener sanas las células del cuerpo y crear anticuerpos.

