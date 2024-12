Sagitario tienes que ser fuerte, te quedarás soltero y tus finanzas peligran HOY 5 de diciembre

Está a punto de terminar el año y aunque es tu mes Sagitario, tienes que afrontar el cierre del 2024 con la mejor cara a pesar de que estás por enfrentar algunos desafíos, sobre todo en aspectos relacionados con tu vida amorosa y tus finanzas. Si estás en pareja ya sabes que algo no anda bien en tu relación y es probable que hoy o mañana decidas ponerle punto a final a algo que no está prosperando.

El 2024 fue un año cargado de experiencias, conociste el amor pero también te desilusionaste, encontraste un buen trabajo y tus finanzas se estabilizaron, valoraste cuánto te quieren tus allegados y disfrutaste el tiempo con ellos, ahora es tiempo de analizar y reflexionar quienes estuvieron contigo y quienes simplemente no formarán parte de 2025 porque ya no estás dispuesta a darle más de tu tiempo a alguien que sientes que no aporta a tu vida.

Tienes todas las ganas de comerte el mundo y ya estás empezando a cumplir tus sueños pero esta vez quieres hacerlo bien armado solo rodeado de las amistades verdaderas, tu familia y aunque probablemente solo o sola, pero más vale estar soltero que mal acompañado. Disfrutas tu soledad y esta vez no será lo contrario, la decisión que tomes a partir de hoy será pieza clave en tu futuro.

Solo le quedan 27 días al año pero es el suficiente tiempo para que a partir de este 5 de diciembre empieces a buscar un avance significativo en tu vida amorosa, este mes te prepara para dar los pasos necesarios al siguiente año, racha que está cargada de éxito y bienestar.

¿Qué le espera a Sagitario el 5 de diciembre en el amor?

Sagitario si decides ponerle fin a tu relación después de hacer una valoración, esto significaría que estarás un poco alejado de las relaciones románticas el próximo año para enfocarse en tus proyectos y pasar más tiempo con su familia. Es posible que conozcas a varias personas este año que podrían hacer que te des una nueva oportunidad en el amor, pero no será nada formar.

Si decides quedarte en tu relación deberás trabajar en la comunicación y en equilibrar su tiempo entre lo profesional, lo familiar y la vida de pareja. Vive intensamente, no dejes que tu vida se rija en torno a una relación, sabes estar solo y lo disfrutas, pero cuando estas con alguien lo valoras y cuidas.

¿Cómo le va a ir a Sagitario en el dinero?

En diciembre de 2024, puedes experimentar un mes próspero pero tus finanzas peligras si despilfarras este mes. La luna nueva en tu signo te anima a romper barreras y liberarte de ataduras, pero cuida lo que te costó construir en este años. Es posible que surjan oportunidades para el crecimiento económico y la estabilidad material en 2025 pero debes cerrar bien el año.

Fechas importantes para Sagitario

2 de diciembre: tu vibra será encantadora y seductora, la pasarás bien con alguien que conoces.

7 de diciembre: vives intensamente tus pasiones y desarrollas tus potenciales, ten cuidado de no estancarte.

24 de diciembre: si la vida cotidiana continúa ofreciéndote hermosas oportunidades, no las sabotees comunicándote de una manera que enfríe el entusiasmo de quienes te rodean.

