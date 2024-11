Así puedes crear tus propias botas navideñas de Hello Kitty con solo seis materiales

Hello Kitty, conocida por ser el personaje más famoso de la empresa japonesa Sanrio, se ha convertido en uno de los preferidos para decorar en Navidad, pues su característico moño rojo hace alusión a la temporada. Además, al ser tan adorable y amistosa, la convierte en una gatita más navideña de todas.

De hecho, es común encontrar mercancía navideña con su imagen, pero esta suele ser algo costosa, por lo que hacer decoraciones inspiradas en la gatita de Sanrio puede ser una mejor opción a la hora de cuidar el bolsillo. Por este motivo, aquí te compartimos cómo puedes hacer botas navideñas de Hello Kitty con solo seis materiales.

Además, son muy sencillas de hacer, ya que no necesitas coser. De hecho, todo trata de cortar y pegar la tela, así que estas decoraciones navideñas quedarán listas en cuestión de minutos viendo el video de "Hello Kitty and friends".

Materiales necesarios para botita de Hello Kitty:

1 metro de terciopelo (rosa o cualquier color o tela que quieras)

60 centímetros de tela de piel sintética (tipo borrego)

20 centímetros de listón (blanco o color de preferencia)

Algunos trozos de fieltro negro, amarillo y rojo (para la carita de Hello Kitty)

Tijeras

Pegamento para tela o una pistola de silicón

Plancha (opcional)

(Créditos: YouTube / @hello_kitty_and_friends)

¿Cómo hacer botas navideñas de Hello Kitty con solo cinco materiales?

Una vez que tengas listos todos los materiales para hacer las botas de Hello Kitty, lo primero que debes hacer es recortar dos pedazos del terciopelo rosa, o la tela que hayas elegido, en forma de una botita para que uno sea la parte de adelante y otro el de atrás. Para hacerlo mejor, puedes hacer un molde de cartón, el cual puedes usar para hacer más de estas decoraciones de Navidad.

Cuando tengas ambos pedazos, utiliza un poco de pegamento para unir ambos lados de las botitas, pero colócalas al revés para que no se note que está pegado. En el video del canal de YouTube "Hello Kitty and friends", puedes ver cómo lo pega para que te sea más sencillo.

Cuando estén pegados ambos trozos de tela, será momento de voltear la botita para pegarle un trozo de listón con silicón, el cual funcionará para colgar esta decoración navideña donde desees. Recuerda, el listón debe ser pequeñito, unos 10 centímetros bastarán para una botita de Hello Kitty.

Una vez que esté seco, será momento de cortar un pedazo de la tela aborregada que cubra toda la parte inferior de la botita, la cual vas a doblar y pegar. Cuando esté seco, será momento de hacerle la carita de Hello Kitty con los trozos de fieltro. El negro para sus ojos y bigotes; el rojo para su moño; y el amarillo para su nariz.

Y listo, la botita estará lista para que la planches y uses como decoración navideña. Incluso, puedes usar tu imaginación y crear más de otros personajes de Sanrio.

(Créditos: YouTube / @hello_kitty_and_friends)

