3 ideas con materiales reciclados para poner un árbol de Navidad sin utilizar un pino natural o artificial

La Navidad es una tradición que se celebra casi en todo el mundo, esta fecha es una de las más esperadas porque llena de emoción, amor, creatividad y cercanía con nuestros allegados. Más allá de los regalos, algo que emociona a muchas personas es colocar su árbol, de corarlo y adornarlo con sus elementos favoritos. Sin embargo durante este proceso se cortan muchos árboles, se utilizan muchos plásticos para esferas, listones y moños y muchos de ellos terminan en la basura.

Así que si eres de las personas que procura llevar una vida más sustentable, pero no quieres perderte la oportunidad de colocar y adonar tu propio árbol de Navidad, te vamos a dar algunas opciones para que lo hagas con materiales reciclados. Te quedará igual de bonito y lo mejor es que lo puedes decorar con algunas cosas que ya tienes en casa.

Si es la primera vez que te decides a poner un árbol de Navidad con materiales reciclados es probable que no tengas algunos recursos para elaborarlo de inmediato. Pero a partir de este año puedes empezar a recolectar ciertos materiales durante todo el año para que cuando se lleguen estas fechas tengas todo para instalarlo en tu sala.

Debes saber que el árbol de Navidad que elijas dependerá del tamaño que quieras colocar en tu casa, hay materiales de mayor tamaño que se prestan para que armes uno muy grande, pero otros solo pueden hacerse en tamaño mini, aunque esta versión es una muy buena idea para ponerlo en tu oficina o en tu habitación.

Mini árbol de Navidad hecho con fichas | Foto: Pinterest

¿Cómo hacer un árbol de Navidad con materiales reciclados?

Si estás pensando en poner tu árbol de Navidad deberías considerar la ideas más ecológicas posibles, pues la mayoría de las personas compra árboles sintéticos que están hechos de plástico, los cuales muchas veces terminan en los mares dañando los ecosistemas naturales.

Árbol de Navidad con madera

Este es probablemente el árbol de Navidad hecho con materiales reciclados más lindo y más fácil. Lo único que tienes que hacer es acudir a un bosque y recolectar varas de arboles. Escoge de todos tamaños porque las necesitarás para que la estructura quede perfecta, procura que sean todas del mismo tono para que el color se vea uniforme. Ata los palos sobre un tubo resistente y colócalo sobre una base en la que no se pueda balancear y listo, decora como más te guste.

Árbol de Navidad hecho con palos de madera | Foto: Pinterest

Árbol de Navidad de papel

Si lo tuyo no es la creatividad pero no puede pasar desapercibida esta fecha en tu casa solo debes utilizar papel que tengas en tu casa, puede ser de cualquier tipo y en cualquier color. Si lo vas a comprar puede ser papel bond o cartulina en color verde, pueden ser de dos tonos para que resalte. Luego traza líneas en zigzag y no te olvides de poner una estrella en la punta.

Árbol de navidad hecho con papel | Foto: Pinterest

Árbol de Navidad con botellas con cajas de huevo

Esta es una de las opciones en las que necesitas recolectar el material todo el año. Para este árbol de Navidad necesitarás cajas de huevo en color verde, en caso de que tengas de otro color puedes pintarlas con acuarelas. Es muy simple armar este arbolito, primero que nada, requieres una base plana y alta para que ahí formes la torre piso por piso. Luego debes formar círculos con cartón y cartulina para que los cinco pisos no corran ningún riesgo. No necesitas agregar decoraciones, con una estrella dorada suficiente.

Árbol de Navidad hecho con cartones de huevo | Foto: Pinterest

¿Qué materiales se necesitan para hacer un árbol de navidad?

Puedes utilizar diferentes materiales pero la idea es usar algunos que ya tengas en casa o que puedas adquirir para después darles un segundo uso. Los más populares para hacer árboles de Navidad son botellas de plástico, cartón, hojas de papel, rollos de papel, palos de madera fichas o cualquier cosa que se te ocurra puede servir de algo ya sea como elemento para decorar o para darle forma a la estructura de nuestro árbol.

