¿Cómo perfilar una barba? El truco de hombres para rasurarte y que la cara no se vea redonda ni con papada

El sueño de todo hombre es tener una barba en forma de candado y tupida que los haga verse guapos todo el tiempo, ya sea que la lleven corta o larga para un estilo todavía más icónico; sin embargo, sin importar la forma que tenga nos ayuda a definir personalidad y a contarle a el mundo quiénes somos. Pero algo de lo que poco se habla, más allá de lo estético, son los muchos cuidados que debe de tener y que van desde el peinarla, mantenerla pareja y sobre todo, darle forma; para ello no hay mejor opción que el perfilado, aunque hay que reconocer que no todo el tiempo se puede ir hasta la barbería para que un experto nos hace lucir bien.

Afortunadamente desde casa y con el uso de una máquina de afeitar o con un rastrillo se pueden conseguir resultados igual de icónicos y precisos, pues más allá de darle la forma a la barba, todos los hombres saben que dependiendo del perfilado que se le dé es el resultado facial. Aunque parezca mentira, el estilo que le demos a estos bellos en el mentón son definitivos para la imagen que tendremos en todo el rostro, pues una mala elección puede hacerte ver tosco y desaliñado, mientras que algo bien hecho estilizará y creará armonía en toda tu cara.

El resultado de lo anterior también te ayudará no lucir una cara redonda ni mucho menos con papada, es decir, que no te sumará unos kilos de más al rostro, sino que te hará lucir una barbilla más pronunciada, un cuello mucho más alargado y una armonía facial que encantará a primera vista. Contrario a lo que se piensa, para lograr esto no siempre tienes que ir con un profesional, pues también puedes hacerlo desde casa y sin importar si usas una máquina de afeitar o un rastrillo. ¡Inténtalo!

El truco aplica si prefieres llevar la barba recortada o larga. (Foto: Pixabay)

¿Cómo marcar la línea de la barba?

Perfilar, delinear o marcar la línea de la barba es más sencillo de lo que parece y aquí te contamos cómo conseguirlo, pues aunque no está mal llevar la barba sobre el cuello, esto puede causar una imagen más desenfadada y con menor armonía facial. Ante ello es esencial marcar la línea justo a la altura de la quijada para así dejar el cuello libre y crear menos sombras que lo ayuden a lucir más alargado, mientras que tu rostro entero se verá beneficiado al lucir más delgado, sin una cara redonda y sin papada.

Lo primero que tienes que hacer es peinar tu barba en dirección hacia el cuello y una vez lista hay que colocar el peine de forma diagonal y sobre la línea natural de tu quijada, de esta manera lograrás que esta parte se vea más cuadrada y por lo tanto, lograr un efecto más armónico en la imagen. Este trazo será el que te ayude a delinear y después comenzar a rasurar esos bellos del cuello que logran un efecto de sombras que enancha tu rostro y te hace aparentar una papada pronunciada.

Este truco lo puedes aplicar tanto con máquina de afeitar como con rastrillo, pues lo importante siempre será evitar que el vello esté sobre el cuello para lograr un efecto mucho más arreglado y que en le día a día te hará ver elegante. En el caso del rastrillo también puedes apostar por el uso de tijeras para terminar de definir bien a partir de qué zona tienes que afeitarte. En lo que respecta a la barba que queda sobre el rostro sólo tienes que estilizarla según la forma que tenga, claro que también puedes delinearla en las mejillas para hacerla más cuadrada.

Sigue leyendo:

Adiós al mal aliento, la receta natural que deja un aroma fresco en tu boca

¿Te vas a dormir sin lavar los trastes?, esto dice la psicología sobre esa conducta